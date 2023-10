Calciatori gay, Fabrizio Corona rilancia: “Ho una fonte ben introdotta”

Calciatori gay e calcio italiano. L’ex agente dei paparazzi e personaggio televisivo Fabrizio Corona tornerà sull’argomento molto presto. L’ex marito di Nina Moric sta facendo tremare il calcio italiano con le sue news bomba lanciate attraverso il suo canale Telegram e il suo giornale Dillingernews.it. La questione è talmente esplosiva che è arrivata la notifica dell’avviso di garanzia a Coverciano da parte della polizia. I primi quattro nomi di calciatori coinvolti e svelati da Corona sono: Fagioli, Tonali, Zaniolo e Zalewski. L’inchiesta aperta dalla Procura della Repubblica di Torino ruota attorno a milioni di euro e anche a piattaforme di scommesse illegali. Gli inquirenti analizzeranno chat e dati dei cellulari sequestrati.

Per i tre giocatori (Fagioli, Tonali, Zaniolo) iscritti nel registro degli indagati il fascicolo è aperto per ‘esercizio abusivo di gioco o di scommesse’, previsto dalla legge 401 del 1989, e in particolare il comma 3 dell’art 4, che punisce chi partecipa ad attività abusive organizzate e gestite da altri soggetti con l’arresto fino a tre mesi o un’ammenda. Il calcio italiano è sotto shock.

In merito all’inchiesta calcio scommesse Fabrizio ha asserito: “Sono oltre 50 i calciatori coinvolti. Abbiamo in mano molti altri nomi di calciatori legati a questa vicenda, anche di Serie B e C . La fonte che mi passa queste notizie è italiana e ha fatto 12 anni di galera. La polizia non sarebbe mai andata a Coverciano se io non avessi pubblicato i nomi“.

In un’intervista rilasciata al magazine Dillinger News, Corona ha anche parlato dei calciatori gay, dopo che a fine agosto aveva fatto outing all’attuale calciatore dell’Inter nonché campione del mondo con la nazionale francese, Benjamin Pavard.

Il famoso e popolare imprenditore, personaggio tv e influencer Fabrizio Corona ha raccontato al suo giornale: “Ho deciso di muovermi nel retro mondo del calcio per svelare le tante storture che vi si nascondono. Non solo scommesse, ma c’è ben altro. Parleremo presto, per esempio, di calciatori gay e del perché nessuno di loro ha mai svelato pubblicamente di esserlo. Cosa lo impedisce? Cosa fa sì che si nascondano. Fino ad oggi solo l’ex sampdoriano Jakub Jankto ha avuto il coraggio di farsi avanti”.

E poi ancora: “Come ho detto queste informazioni mi arrivano da una persona ben introdotta nel mondo del calcio e fanno parte di un dossier che è stato raccolto nel tempo. L’11 ottobre 2023, avevo anticipato durante la diretta del canale twich di tvplay.it, che avrei rivelato i nomi di altri calciatori che sono affetti da ludopatia. Un male, che posso assicurarvi, colpisce molti più atleti di quanto si sia detto fino ad oggi”.

Per poi concludere: “Un informatore mi ha rivelato che un calciatore scommetteva sulla partita della sua squadra in Coppa Italia persino quando era in panchina. I nomi mi sono stati dati da fonti certe che rivelerò quanto prima”.