Fabrizio Corona attacca Selvaggia Lucarelli: “Non sei più giornalista, chiedi soldi ai followers per un corso tarocco”

Fabrizio Corona ha attaccato duramente Selvaggia Lucarelli sulle sue pagine social e sul suo sito Dillingernews perché pur non essendo più giornalista, chiede soldi ai followers per un corso di giornalismo online. Tra i due personaggi famosi del jet set italiano non corre buon sangue da tanti anni ormai. I tempi in cui Selvaggia invitava Fabrizio nel suo programma Celebrity Now (2012) con tanto di bacio finale sono lontanissimi. Le cause, gli attacchi social e le polemiche tra i due sono sempre all’ordine del giorno.

Fabrizio Corona all’attacco di Selvaggia Lucarelli

L’ex agente dei paparazzi italiani ha accusato Selvaggia Lucarelli di insegnare giornalismo online pur non avendo più la tessera di giornalista pubblicista. La giurata di Ballando con le Stelle e opinionista tv ha deciso di cancellarsi dall’Ordine dei giornalisti della Lombardia alcuni mesi fa in seguito all’apertura di un procedimento del Consiglio di disciplina per due esposti contro di lei risalenti al 2020.

«Cara Selvaggia – ha scritto Fabrizio Corona su Instagram -, il tuo concetto di trasparenza si connota nel semplice fatto che hai bloccato Dillingers e tutti i collaboratori. In quanto, al resto delle tue traballanti e classiste dichiarazioni a seguire te, in Italia, chiunque sia stato pregiudicato non è degno di fare nulla. Dovresti allora dire lo stesso dei tuoi ex datori di lavori al Fatto Quotidiano… non faccio nomi perché tutti sanno e pure tu».

«Chiudo dicendoti che il giornale Dillinger News sarà pure trash e poco degno… certo! Per quelli che leggono con gli occhi dello snob radical chic – ha poi asserito l’imprenditore, personaggio tv e influencer Fabrizio Corona -. Fino ad ora nessuno qui ha mai avuto bisogno di portare via 50 euro ai followers per un corso tarocco per un mestiere per il quale non sei abilitata. Ultima cosa, vero ho promesso scommesse legali, ma non ho mai avuto bisogno di mettermi il parruccone per giudicare i valzer. Un abbraccio dal tuo pregiudicato uomo libero felice e scopante».

Selvaggia Lucarelli smentisce la partecipazione di Fabrizio Corona a Ballando con le Stelle

Il giornalista Alberto Dandolo ha ventilato l’ipotesi della partecipazione di Fabrizio Corona come ballerino per una notte a Ballando con le Stelle: «Fabrizio è tornato in tv e convince e pare che lo vogliano anche far ballare adesso. Dopo Belve, Domenica In e Avanti Popolo ora potrebbe sbarcare in un altro programma della Rai. A viale Mazzini si rumoreggia di un suo arrivo a Ballando con le Stelle. Il ruolo non è di concorrente, ma di guest star, ballerino per una notte. Un’ospitata di una sola serata nella trasmissione di Milly Carlucci. La sua possibile partecipazione pare sia stata agevolata da un famoso agente che ha già chiuso altri contratti».

La scrittrice e mamma vip ha bollato l’indiscrezione come una bufala: «La notizia uscita su Oggi che strombazza la partecipazione di gentaglia a Ballando mi risulta essere totalmente falsa. Soliti giochini di giornalisti e agenti che fanno uscire notizie false». Inoltre si è scagliata contro il sistema per la visibilità mediatica che Fabrizio Corona sta avendo questi giorni in Italia in merito alle sue clamorose notizie sull’inchiesta calcio scommesse che sta mettendo in ginocchio lo sport più amato dagli italiani.