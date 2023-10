Guendalina Canessa difende Sophie Codegoni e attacca Alessandro Basciano: la replica furiosa del dj

Guendalina Canessa ha preso pubblicamente le difese di Sophie Codegoni e ha attaccato Alessandro Basciano sui social, invitandolo a chiedere scusa alla sua ex compagna. L’ex concorrente del Grande Fratello e influencer ha commentato con queste parole le dichiarazioni rilasciate da Sophie nel salotto tv di Silvia Toffanin, Verissimo, e la replica furiosa del dj: “Ah lei è cattiva e le dici che ha detto cattiverie? Lei? Tu adesso puoi fare solo una cosa: chiedere scusa a questa ragazza stupenda e non fomentare più nulla. Fallo almeno per la vostra bambina. Se sei un uomo allora devi farlo”.

L’ex concorrente del GF Vip ha detto a Guendalina che quando scoprirà la verità, sarà lei a chiedergli scusa: “Ma falla finita. Che tu parli sempre a caso e non sai nulla. Poi le scuse me le vieni a fare te“.

Erjona Sulejmani smentisce Fabrizio Corona

L’ex di Dzemaili e tifosa interista, Erjona Sulejmani, ha smentito categoricamente lo scoop di Fabrizio Corona bollandolo come bufala. Lei non è l’amante di Alessandro Basciano. Che cosa ha scritto sui suoi account social?

“Sophie Codegoni si è aperta con Silvia Toffanin in una versione molto commossa e diversa rispetto a quella che siamo abituati a vedere sui social – si legge sul sito Dillingernews di Fabrizio Corona –. Ha detto chiaramente di essere stata tradita e di sapere che la ragazza sia l’ex fidanzata di Basciano che noi presumiamo sia Erjona Sulejmani”.

La bellissima modella, influencer e showgirl albanese che tra il 2015 e il 2017 è stata sposata con Blerim Dzemaili, centrocampista della Serie A, ha spazzato via questo rumor bomba di Fabrizio su Instagram Story: “Mi dispiace per Corona che sia rimasto indietro di due anni con i tempi, ma nella mia vita non sono recidiva, soprattutto con gli sbagli”.

Per poi concludere: “Prima di inventare ca**ate per favore informatevi e non mettete la gente dentro questo circo. Grazie”.