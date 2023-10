Michelle Hunziker è in love con Alessandro Carollo, l’osteopata e fisioterapista dei vip. Il settimanale diretto da Massimo Borgnis e Alfonso Signorini ha sorpreso la showgirl svizzera con Carollo mentre andavano insieme al Forum di Assago, a vedere lo spettacolo di Checco Zalone “Amore+Iva”.

Al termine della serata, la coppia si è diretta a casa della Hunziker. La relazione, finora tenuta nascosta ai media, è iniziata da tempo e i due sono molto legati. La Hunziker era single da un anno, dopo la fine della relazione con Giovanni Angiolini; Carollo è single, anche se in passato il suo nome è stato accostato a quello di vip come Elisabetta Gregoraci (che non ha mai confermato) e Paola Barale, che è sua storica amica e cliente.

Carollo ama gli sport estremi, in particolare le moto di grossa cilindrata, e Michelle è una sportiva che ama l’avventura. “Si sono trovati”, dice chi li conosce bene. Formano una splendida coppia e sono davvero molto affiatati. I fan della presentatrice televisiva sono in estasi.

Michelle Hunziker e le parole d’amore per il suo ex Tomaso Trussardi

La celebre conduttrice televisiva svizzera naturalizzata italiana ha sempre speso parole di stima per i suoi ex mariti Eros Ramazzotti e Tomaso Trussardi, dimostrandosi sempre proattiva e propositiva al di là di quante volte si sia parlato di tradimenti e flirt o di una presunta riconciliazione prima con l’imprenditore e dopo con il cantante.

In una recente intervista Michelle ha dichiarato che Tomaso Trussardi farà parte della sua vita “per sempre” perché è il padre delle sue figlie. Insieme continueranno a rappresentare una famiglia per Sole e Celeste. “Conta anche come ti separi. Le mie figlie le ho accompagnate, per tutte loro il padre resta un principe”, ha dichiarato a proposito della reazione delle piccole al settimanale F.