Bestemmia al Grande Fratello 2023? Il macellaio finisce nel mirino della Rete

Bestemmia al Grande Fratello 2023? Il macellaio della Casa più spiata e chiacchierata d’Italia è finito nel mirino del popolo della Rete per una presunta espressione blasfema. Durante l’ultima puntata del famoso e popolare reality show di Canale 5, condotto dal giornalista Alfonso Signorini, è successo di tutto. Dopo puntate soporifere e noiose, l’ultima ha regalato un grosso colpo di scena: l’abbandono inaspettato e fragoroso di Heidi Baci.

Grande Fratello: il ritiro di Heidi Baci

Al termine dell’undicesima puntata, dopo aver avuto una conversazione telefonica con i genitori, Heidi ha scelto di abbandonare il gioco. Le accuse del padre sono state molto forti e pesanti in quanto non tollerano un flirt con un uomo molto più grande di lei. A dare l’annuncio è stata Letizia Petris su richiesta degli autori del GF: “È andata via, non ha potuto salutare nessuno, manderà un messaggio più avanti. Non può salutare nessuno, dobbiamo preparare le sue cose. Mi hanno chiamato in Confessionale per dirmelo e mi hanno chiesto di dirlo a tutti voi. Mi hanno chiesto di dirvelo in maniera tranquilla e di non fare una cosa di stato, io ho già pianto in Confessionale. Avrà modo di mandarci un video messaggio a tempo debito. È uscita dal Confessionale”.

Il Grande Fratello ha comunicato il ritiro di Heidi sui suoi profili social con una breve dichiarazione: “Per motivi personali Heidi Baci ha lasciato la Casa di Grande Fratello”.

La presunta bestemmia del macellaio

L’addio di Heidi Baci ha sconvolto davvero tutti. La dura ammenda del padre della ragazza albanese ha scatenato un vespaio di critiche e polemiche all’interno della Casa.

Paolo Masella ha commentato il tutto durante una chiacchierata con Alex Schwazer e Ciro Petrone: “Non è stato bello, io fossi in lui mi farei delle domande. Oh, ma non lo vedi che hai fatto porco di… cioè io padre che faccio questo con mia figlia, ho fallito allora“. Ascoltando bene il video che circola on line sembra proprio che manchi una ‘o’ e che quindi Paolo abbia detto solo ‘di’ e non Dio.

Il popolo del web invoca a gran voce la squalifica del macellaio. Che cosa faranno gli autori del Grande Fratello? C’è da dire che già durante questa edizione ci sono stati diversi casi simili. Durante la seconda puntata del Grande Fratello, che aveva fatto registrare un brusco calo di share e ascolti tv, aveva fatto il suo ingresso nella casa il 35enne agente immobiliare Claudio Roma. Quest’ultimo era finito subito nel mirino del popolo del web per una presunta bestemmia.

Poi è toccato a Vittorio Menozzi, accusato direttamente dai suoi coinquilini di aver pronunciato una frase blasfema. Il modello avrebbe pronunciato la frase blasfema, ma sarebbe stata censurata dagli autori televisivi che avrebbero preferito non mandarla in onda. Sul web il caso è esploso e c’è chi parla di favoritismi nei confronti del bellissimo e giovane modello. In entrambi i casi gli autori del GF non hanno valutato concretamente la possibilità di squalifica. Che cosa succederà ora con il macellaio?