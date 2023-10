Alvaro Vitali torna all’attacco di Lino Banfi ed Edwige Fenech: “Si sono dimenticati di me”

Alvaro Vitali è tornato all’attacco di Lino Banfi ed Edwige Fenech nel corso di una videointervista rilasciata a Biagio D’Anelli. Il mitologico e indimenticabile trio della comicità degli anni ’80 delle commedie sexy all’italiana si è incrinato inspiegabilmente e irrimediabilmente da diversi decenni ormai. Il 73enne attore, comico e personaggio tv romano non si dà pace e soprattutto non riesce a darsi una spiegazione di questo netto distacco, o se proprio vogliamo “rifiuto”, dei suoi colleghi storici. Perché Banfi e Fenech hanno preso le distanze dall’incorreggibile e inimitabile Pierino?

La videointervista di Biagio D’Anelli ad Alvaro Vitali

Il simpaticissimo e divertente Pierino è stato ormai da anni emarginato e dimenticato dal mondo del cinema. Oggi vive di serate in piazza, pizzerie, locali e qualche spot pubblicitario. In diverse trasmissioni tv e radiofoniche Alvaro Vitali si era lamentato di questo fatto. Tutti i colleghi e addetti ai lavori del settore cinematografico l’hanno abbandonato.

Ha ribadito questo concetto a “Non sono Pierino, ma Alvaro Vitali”, la videointervista di Biagio D’Anelli, in collaborazione con la piattaforma Amazon Prime. Ha scelto di tornare sull’argomento proprio con l’ex concorrente del Grande Fratello Vip e talent scout pugliese, ponendo l’attenzione sulle condizioni e le difficoltà di chi viene lasciato ingiustamente in disparte. Che si tratti di conoscenti, amici, produttori, registi o attori, eccezion fatta per Carlo Verdone, ribadisce che nessuno gli ha più offerto una seconda possibilità professionale o di vita, nemmeno coloro che, oltre che compagni di scena, sarebbero dovuti essere qualcosa in più. In un estratto dell’intervista video in questione, in particolare, l’interprete si sofferma sulle svariate esperienze di condivisione vissute sul set con Banfi e Fenech, i progetti portati a termine insieme e su come entrambi si siano dimenticati lui, tanto in pubblico quanto nel privato.

“Ultimamente è venuta la Fenech in Italia – dichiara nella clip – e lui l’ha subito invitata al ristorante suo. A me non mi ha mai invitato”. Tra reunion mancate e scorrettezze da dietro le quinte, infatti, l’attore svela per la prima volta in assoluto, senza mezzi termini o eccessivi giri di parole, alcuni inediti retroscena in quello che si preannuncia un colloquio forte e destinato a lasciare il segno, soprattutto in vista dell’imminente debutto di Banfi tra i concorrenti della prossima edizione di Ballando Con Le Stelle, nel tentativo di ricordare al mondo che, prima di ogni altra cosa, lui è solo ed esclusivamente Alvaro Vitali.

L’amaro sfogo di Alvaro Vitali

Qualche anno fa Alvaro Vitali si era sfogato a La Confessione di Peter Gomez. “Nessuno mi ha aiutato – aveva affermato l’incorreggibile attore romano Alvaro Vitali – Lino Banfi è uno come Edwige Fenech, che rinnega quel cinema. Lui magari se t’incontra ti dice che vorrebbe farne altri 150. In verità io lo so che rinnega questo cinema. Forse rinnegando questo cinema rinnega anche me. […] Quando la nave affonda i topi scappano, anche al cinema è così e nessuno mi ha aiutato”.

“Sono in pensione dal 2012 e prendo poco più di mille euro al mese, due milioni di lire. Dovrei prendere di più perché ho girato oltre centocinquanta film, ma di almeno trenta non mi hanno mai versato i contributi, Non fa niente, va bene così. Mi bastano per sopravvivere”, aveva raccontato l’attore diversi anni fa al settimanale di Di Più.