Calcio scommesse: Fabrizio Corona svela altri nomi di calciatori a Striscia la notizia

Calcio scommesse: ultime news e anticipazioni. L’ex agente dei paparazzi italiani Fabrizio Corona è rimasto molto deluso e amareggiato dall’ospitata in tv ad Avanti Popolo su Rai 3. Il controverso e chiacchierato personaggio tv, imprenditore e influencer ha raccontato sui social di essere stato censurato dalla Rai proprio in merito ai nomi di altri calciatori coinvolti nell’inchiesta sul calcio scommesse. Pertanto ha ricevuto il tapiro d’oro di Striscia la notizia e all’inviato Valerio Stafelli ha svelato altri tre nomi di calciatori che sarebbero coinvolti in questo scandalo che sta facendo tremare il calcio italiano e non solo.

Il famoso e popolare imprenditore, personaggio tv e influencer Fabrizio Corona ha dichiarato sui suoi profili social: “Sono stato censurato! Non me lo aspettavo! Mi dispiace per tutti voi. Purtroppo non ho potuto , come mi avevano garantito questa mattina, dire quello che volevo, mostrare in tv il grande lavoro che sto portando avanti da senza giorni senza dormire. A un certo punto la conduttrice ha lanciato un audio che poi non è stato nemmeno mandato in onda. Vi rendete conto? C’era la voce di quattro giocatori di serie A che parlavano di scommesse e di tantissimi soldi”.

Proprio a Striscia la Notizia, Fabrizio Corona ha fatto i nomi di Stephan El Shaarawy (Roma), Federico Gatti (Juventus) e Nicolò Casale (Lazio).

Sul sito giornalistico di Fabrizio Corona, vale a dire Dillingernews.it, si legge: “A detta degli informatori di Corona, Casale sarebbe un assiduo scommettitore. Ed il suo è il quinto nome della lista. A tu per tu con Staffelli di Striscia, Corona parla di un audio mai mandato in onda che però era stato lanciato dalla conduttrice, finendo poi per lamentarsi e accusare direttamente il programma (‘Ho sbagliato ad andare lì’, si legge nel suo post). In quell’audio si ascolta la voce di Zaniolo con altri tre giocatori di Serie A in cui si parlava di molti soldi e di scommesse. A Staffelli, invece, è stato mostrato un filmato in cui tre giocatori parlano di puntate mentre palleggiano: tra loro ci sarebbe proprio Nicolò Casale”.

Resta il fatto che al momento non ci sono evidenze da parte della Procura della Repubblica di Torino, stando a quanto si apprende da fonti giudiziarie, in merito al presunto coinvolgimento nel giro di scommesse su piattaforme on line illecite dell’attaccante della Roma Stephan El Shaarawy, del difensore della Juve Federico Gatti e del difensore della Lazio Nicolò Casale, gli ultimi nomi rilanciati dal papà vip e personaggio tv Fabrizio Corona.

Intanto a parlare è Antonio Esposito. Contattato telefonicamente dall’Ansa, Antonio Esposito, ex Primavera dell’Inter che secondo La Verità sarebbe il nipote della ‘talpa’ di Fabrizio Corona, si è così espresso: “Sono distrutto, non c’entro niente. Quello che sta succedendo è allucinante. Non c’entro niente, la gente su questa vicenda delle scommesse fa i nomi a caso”. Esposito, che secondo Corona sarebbe coinvolto addirittura come allibratore dei vip nello scandalo, ha poi aggiunto: “Ho riconosciuto dal video la voce di mio zio. Perché lo fa? Chiedetelo a lui. E comunque io non sono indagato”.