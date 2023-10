Salvatore Pisano di Temptation Island e Andreea Rosca stanno insieme. Nuovo amore per l’imprenditore e manager napoletano. Chi è la sua nuova fidanzata? Dopo essersi raccontato in un’intervista esclusiva al famoso e popolare programma tv di Italia 1, Le Iene, il bel partenopeo ha conquistato il cuore una splendida donna dell’Est. Proprio nei giorni scorsi, l’ex concorrente del reality show di Sky, Cinque ragazzi per me, è stato immortalato in compagnia della star rumena. Dopo aver mantenuto un iniziale riserbo, pare che i due abbiano finalmente deciso di uscire allo scoperto, pubblicando sui social numerosi scatti che li ritraggono insieme, affiatati e molto innamorati.

Chi è Salvatore Pisano? Biografia e lavoro

Trentacinquenne industriale partenopeo, vero e proprio guru dell’imprenditoria internazionale. Si è fatto conoscere al grande pubblico, partecipando alla decima edizione della trasmissione di Maria de Filippi, Temptation Island (in precedenza, è stato tra i protagonisti del reality Sky, Cinque ragazzi per me). Inoltre, in un’intervista esclusiva a Le Iene, ha svelato i segreti delle sue avventure amorose. Padre di Matteo, lo scorso anno Salvatore si è aggiudicato anche la fascia di Papà più bello d’Italia in un concorso di moda e bellezza. Oggi, dopo aver raccontato la sua vita e la sua filosofia esistenziale in un’autobiografia a metà strada tra il diario personale e il romanzo di formazione, è a capo di alcune multinazionali che fatturano diversi milioni di euro annui. Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, è in love con Andreea Rosca.

Chi è Andreea Rosca? Biografia e lavoro

Ex tennista di buon livello, Andreea è stata fidanzata con l’attaccante della nazionale di calcio della Romania, Adrian Cristea. Elegante, raffinata e super sexy, è una star nel suo Paese dove esercita la professione di avvocato nella città di Cluj. La sua relazione con Pisano è stata rivelata proprio dai media rumeni che hanno paparazzato la neo-coppia in atteggiamenti affettuosi tra le strade del centro. E oggi che i due non si nascondono più, che la Rosca possa diventare una stella anche dello show-business nostrano? Chissà!