Grande Fratello 2023 news e anticipazioni: Vittorio Menozzi è gay? Il dubbio serpeggia nella Casa più spiata e famosa d’Italia. Mirko Brunetti scherzando ha dichiarato qualche giorno fa: “Qui dentro il primo e unico che c’ha provato è stato proprio lui. Sì l’ha fatto, e prima in sauna, poi in camere, mi ha anche messo il costume sul letto…“. La presunta omosessualità o bisessualità di Vittorio è diventato argomento di dibattito dentro e fuori la Casa del GF.

Finora Vittorio Menozzi ha asserito che non le piace nessuna concorrente del Grande Fratello 2023. Durante una chiacchierata tra lui e altre due coinquiline, l’attrice Beatrice Luzzi gli ha fatto notare alcune cose: “Non puoi avere questo. Ti spiego, non puoi ragionare così. Inoltre non puoi avere il temperamento di Valentina in una con il corpo di Anita. Perché con il corpo e il viso di Anita difficilmente sviluppi quella verve. Poi non è matematica, non si può avere un punto di vista così fisso su certe cose. Vuoi questo, con un po’ di quello. Bisogna prendere quello che ti dà la vita e ragionare di emozioni“.

Beatrice ha chiesto al coinquilino: “Tu nascondi un segreto. Senti, non me la racconti giusta, sei gay?“. Nello stesso istante Letizia ha detto: “Ti piacciono i maschi? Oddio Bea gli abbiamo chiesto la stessa cosa contemporaneamente“.

Il bellissimo e intrigante modello ha risposto alle due coinquiline dicendo di non essere omosessuale e aggiungendo che se lo fosse lo direbbe tranquillamente: “Sì, me l’avete detto insieme è vero. Se lo sono? Siete fuori strada mi dispiace. Se lo fossi non avrei problemi a dirlo“.

Ragazze e ragazzi continuate a seguire iGossip.it per saperne di più sulla vita pubblica e privata dei vip del jet set nazionale e internazionale e sui reality più chiacchierati e popolari della televisione italiana. Stay tuned!