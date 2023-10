Sophie Codegoni contro Alessandro Basciano: “Mi ha tradita e a Mykonos mi ha tirato uno schiaffone in faccia”

Sophie Codegoni è tornata a Verissimo per smentire le dichiarazioni del suo ex fidanzato Alessandro Basciano, portando le prove del presunto tradimento ai suoi danni. L’ex tronista di Uomini e Donne ed ex concorrente del Grande Fratello Vip è tornata nel salotto tv di Silvia Toffanin il giorno dopo l’ospitata del dj ed ex gieffino vip. Ha dichiarato: “Dice che sono plagiata. La cosa parte dalla mia mamma, per lui lei mi plagia. Le ho sempre detto che io ragiono con la mia testa e che nessuno decide per me. Lui ha detto delle frasi brutte. Ale a un certo punto mi disse ‘come può crescere Celine con una madre poco di buono come te?’. Mia madre ad un certo punto disse ‘Alessandro mi auguro che mia figlia ti lasci e che ti vada tutto male adesso’. Mia mamma gli aveva sempre aperto le porte e l’aveva fatto anche ultimamente. Gli aveva detto che tutto poteva passare, ma che non doveva dire certe cattiverie. Io però adesso ho detto a mia mamma che non volevo più stare con lui. Ed è ovvi che lei ora mi supporti e che mi aiuti a rifarmi una vita. Lui non doveva nemmeno tirare in ballo mia madre”.

L’ex compagna di Alessandro Basciano ha proseguito: “Maghi e stregoni? Penso che non sia un’assurdità dire che delle volte in vita mia mi sono fatta fare le carte. Lui anche se le fa fare. Per noi era un gioco e la vita non è questa. Una cartomante ci disse che ci saremmo lasciati a marzo e lui era andato in crisi. Io non prendo decisioni in base ai maghi. Non c’è collegamento con quello che è successo”.

E poi ancora: “Io non ho detto tante cose ed è giusto che non le dica, perché lui è il padre di mia figlia. Non devo convincere gli altri che è la scelta più giusta per me. Lui sa bene di cosa parlo io. E di certe cose non parlerò. Lui sa bene. Io ho detto quello che dovevo dire e non parlerò più di questa storia. Io l’ho anche tutelato nel racconto che ho fatto”.

Ha poi raccontato: “A Mykonos è successa una cosa grave. Lui mi ha tirato uno schiaffone in faccia perché un suo amico mi aveva accompagnato a farmi la piastra. Lui è fumantino. Lo schiaffo è una cosa grave e anche in quel caso ha detto ‘mi dispiace ma tu mi hai portato a farlo’. No e basta!”.

L’ex tronista di Uomini e Donne ha tirato fuori le prove del presunto tradimento del dj: “A distanza di una settimana ti dico che sono dentro un vortice, a momenti mi sento leggera a momenti dico che è tosta. Ovviamente ho visto l’intervista di Alessandro ed ero sicura che, conoscendolo, non ammettesse di aver sbagliato. Però ha toccato dei tasti troppo delicati. Quando ho visto quel pianto non mi si è stretto il cuore, ho visto l’Alessandro che conosco. Io tutt’ora lo amo, ma quel pianto non mi fa effetto perché di quei pianti ne ho visti tantissimi. Ogni volta che prendevo una decisione lui piangeva, io dicevo ‘ok riproviamoci’, ma quante volte devo farlo?”.

Ha puntualizzato: “Quando l’ho scoperto lui ha cambiato almeno quindici versioni. Lei [la ragazza di Ibiza, ndr] mi ha mandato foto di lei in stanza con Alessandro. Ho video di lui che si avvicina alla bocca di lei mentre si strusciava in discoteca. […] Quando Alessandro dice ‘lei era ancora innamorata di me’, lo penso anche io e questo mi fa ancora più arrabbiare perché ha preso in giro due donne, non solo una”.

Per poi asserire: “Il tradimento è la goccia che ha fatto traboccare il vaso, ma quello che più mi ha fatto arrabbiare è tanto altro. Se questa ragazza è in cerca di pubblicità? L’ho pensato. Ma in ogni versione ci vedevo un tradimento. Il viaggio a Ibiza? Alessandro sapeva benissimo che avrebbe trovato là Luz Macabello, ho visto messaggi di lui che le scriveva ‘sto arrivando a Ibiza’, non è stato incastrato dal suo manager, Alessandro sapeva tutto”.

questa ancora ha il coraggio di parlare pic.twitter.com/ajv2f25fFT — Paola. (@Iperborea_) October 22, 2023

La sorella di Alessandro Basciano è intervenuta sui social per smentire le dichiarazioni shock rilasciate da Sophie a Verissimo… la telenovela continua…