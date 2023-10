Andrea Delogu sulla lite con Silvia Boschero: “Non sono io la pecora nera”

Andrea Delogu è tornata a parlare della lite con Silvia Boschero durante la giungla di Bagheera, morning show condotto da Luca Bussoletti e Arianna Caramanti su Radio Cusano Campus. “Le pantere in ascolto vogliono sapere se, dopo tutti questi anni in radio insieme a Silvia Boschero, abbiamo litigato? Effettivamente sono sei anni che su Rai Radio2 conduco con lei La versione delle due ma lei è talmente fuori di testa che non sai mai cosa aspettarti. La noia con lei non c’è mai. Chi pensa che la pecora nera sia io, si sbaglia”, ha spiegato la 41enne conduttrice televisiva, conduttrice radiofonica, scrittrice, attrice e cantante originaria di Coriano.

La splendida attrice e conduttrice tv e radiofonica ha poi raccontato un aneddoto su Antonella Clerici.

Andrea Delogu ha rivelato a Radio Cusano Campus: “Il segreto di essere una donna di quarant’anni? Me l’ha svelato un giorno Antonella Clerici. Mi ha detto che con gli ‘anta’ inizia una vita meravigliosa ed è esattamente quello che è successo. È una figata. Forse il tuo corpo cambia ma non è detto che questo avvenga in peggio. Non è una cosa negativa, devi ricominciare a capire chi sei, un po’ come quando ti togli la polvere di dosso. E’ una bellissima fase di vita che racconto sul palco”.

Sono in arrivo le nuove date del suo show di successo “40 e sto” che sta facendo il giro dell’Italia e che, entro il 18 dicembre, chiuderà con la data di Roma presso il teatro Ambra Jovinelli.

L’attrice e conduttrice si è anche soffermata sul ruolo della collega Ema Stokholma in questa iniziativa.

Ha asserito: “Se la mia amichetta Ema Stokholma mi ha dato consigli sullo spettacolo? Beh, lei ancora non ha fatto un suo spettacolo di questo tipo, per cui sono andata a chiedere a chi ha già fatto teatro in passato. Lei, semmai, mi è stata utile per capire come gestire la musica venendo a 250mila prove. Una volta mi ha persino detto che se avessi detto una determinata cosa, mi avrebbero arrestato. E infatti l’ho detta”.