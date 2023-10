“Al Grande Fratello non ci volevo venire, mi hanno chiamata”, la rivelazione shock della concorrente del famoso e popolare reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. La rivelazione è stata fatta per ben due volte durante la sua permanenza in Casa. Tutte e due le volte era in diretta su Mediaset Extra.

Grande Fratello: la rivelazione shock di una concorrente

“Non ho bisogno di creare dinamiche perché io qui sono stata chiamata e ci sono venuta. Io non ci volevo venire, sono stata chiamata…”, ha rivelato Anita Olivieri a Letizia Petris. Discorso fatto anche un paio di settimane fa mentre si trovava sul tapis roulant e inveiva contro Heidi Baci che, invece, avrebbe sostenuto regolare provino: “Io sono stata chiamata, non ho dovuto fare la richiesta perché non c’ho bisogno di fa’ sto programma“.

Un autore del GF si è innamorato di Anita Olivieri?

In precedenza Anita aveva confessato a Rosy Chin che un autore del Grande Fratello si sarebbe innamorato di lei.

“Sono film mentali miei di questi giorni. Magari a te dà fastidio di Mirko? Oppure di Vittorio? Questo è stato il mio film in questi giorni dove non abbiamo mai parlato, non sapevo a cos’altro aggrapparmi. L’importante è che domani.. […] Va beh, oggi non l’ho sentito, magari domani? Io gliel’ho detto: tu mi vedi tutti i giorni in qualunque veste e non è detto che ti piaccia in tutte le vesti. Comunque io ho questa brutta sensazione e non è che non mi dispiacerebbe se a lui non piacessi più, ma mi dispiacerebbe che non ci fosse più quello scambio di Mikado, perché è da due giorni che quegli scambi sono finiti”.

