Cher è tornata a parlare della Regina del Pop Madonna in una lunga intervista rilasciata al Los Angeles Times. La 77enne famosa e popolare cantautrice, attrice, produttrice discografica e conduttrice televisiva statunitense Cherilyn Sarkisian LaPierre rilasciò dichiarazioni molto forti e al vetriolo nei confronti di Miss Ciccone nel lontano 1991. Ora ha cambiato idea? Che cosa ha detto Cher su Madonna Louise Veronica Ciccone?

Per il lancio del suo album natalizio Cher ha dichiarato al Los Angeles Times: “Se credo ancora che Madonna sia perfida? Le ho detto molto peggio di quello. Comunque può essere. Ma abbiamo seppellito quell’ascia di guerra molto tempo fa, perché l’ho chiamata in modo molto peggiore e lei mi ha sempre perdonato. Non c’è nessun problema tra me e lei”.

Per poi aggiungere: “In realtà mi piace. Ma andiamo avanti. Non c’è nessuno come lei che ha l’orecchio attento e capisce tutto prima di chiunque altro. Voglio dire, ha sempre saputo cosa sarebbe successo e ha avuto ragione. Ho sempre pensato che questo sia il suo dono più grande: poter conoscere le tendenze prima di chiunque altro”.

Madonna ha utilizzato a sorpresa le immagini della chiacchieratissima intervista di Cher del 1991 nel suo The Celebration Tour.

Madonna uses part of a 90s Cher interview where she calls her mean. This is one of the very few times Madonna mentions Cher since the beginning of her career, even if Cher has been oddly obsessed and toxic with her for decades #MadonnaCelebrationTour

