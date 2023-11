Beatrice Luzzi è sbottata contro il conduttore tv Alfonso Signorini e gli autori del Grande Fratello dopo l’ultima puntata. Il suo duro sfogo, dopo lo scontro con Alex Schwazer in diretta tv, è diventato virale. I suoi fan sono sul piede di guerra. Secondo molti sostenitori della famosa e popolare attrice di Vivere, gli autori stanno cercando in tutti i modi di far impennare lo share sfruttando a dovere il personaggio più carismatico, forte e seguito di questa edizione del reality show di Canale 5.

Alex ha rivelato che Beatrice gli avrebbe confessato che era interessata a lui, ma che purtroppo era sposato. Beatrice ha sempre negato tutto, parlando di bufala. La clip non è stata trovata e il noto sportivo è andato in tilt, minacciando il ritiro dal reality show: “Non permetto che mi si dia del bugiardo. Se lunedì non si trova il filmato io abbandono”.

La clip non è stata trovata, ma il conduttore e autore tv Alfonso Signorini ha cercato di mediare la situazione: “Questo non significa che tu stia mentendo. Perché il GF non registra tutto in ogni angolo della casa“.

“Quando Alex ha giocato scorretto lo ha dichiarato pubblicamente”

Beatrix: “È il minimo che poteva fare” Ci hanno abituato, per tanti anni, ad una televisione così moralista e falsa che una come Beatrice Luzzi ci sembra cattiva.

L’ex direttore del settimanale di gossip Chi ha spiegato che il fatto che non esista un video non smentisce la tesi del noto marciatore italiano campione olimpico della 50 km a Pechino 2008. Per questo motivo la famosa e amatissima attrice Beatrice Luzzi è sbottata dopo la puntata.

Beatrice ha dichiarato ad alcuni coinquilini della Casa più spiata d’Italia: “Adesso il concetto è questo: chiunque può dire qualsiasi cosa perché tanto il video può non esserci. Perché il Grande Fratello non riprende tutto. E quindi tu hai il 50% della ragione nel dire qualunque cosa. E siccome Paolo dice che la ragione è a metà, io dirò che lui mi ha baciata. Se poi il GF non trova il video, fifty fifty. Ormai a questo punto vale tutto, la regola è stata infranta”.

Per poi aggiungere:” Ragazzi io trovo che sia molto grave che passi il messaggio che chiunque può dire qualunque cosa perché poi può essere che non c’è il video. La regola fondamentale su cui si basa il Grande Fratello è che noi siamo ripresi 24 ore su 24. Se adesso abbiamo infranto questa premessa allora tutto diventa possibile. Ora non ci sono più regole, chiunque può dire qualsiasi cosa perché forse il video non c’è e non siamo stati ripresi”.

Per poi concludere: “Questo secondo me è un errore veramente imperdonabile. Ma proprio imperdonabile. Fifty fifty? Ma fifty il cavolo! Punto! Basta! L’unica regola era quella, le riprese tutto il giorno. Se non si trovava il video la cosa non era stata detta e adesso cambia tutto”.