Wanda Nara e Mauro Icardi hanno festeggiato 10 anni d’amore. Nonostante le pressanti voci di crisi, sono più uniti e innamorati che mai. Bellissima la dedica romantica della soubrette al calciatore del Galatasaray sui social: “Sei in dieci anni succedono molte cose a noi molte altre, figli, figlie, traslochi, viaggi, malattie, più traslochi, crescere insieme, litigare, non essere d’accordo, lavorare insieme, avere progetti, ma sorpattutto amore, del più forte, quello che tutto cura e dura per sempre. Dieci anni fa iniziava la nostra storia…tu così piccolo e così sicuro di aver incontrato l’amore della tua vita che volevi gridare ai quattro venti che eravamo insieme e così sicuro di voler fare una grande famiglia con me e io così innamorata della tua bellezza e del tuo grande cuore”.

Dopo i recenti problemi di salute (le hanno diagnosticato una leucemia), l’ex opinionista fissa del Grande Fratello Vip e showgirl argentina si è ripresa alla grande. Qualche giorno fa la coppia vip del jet set internazionale ha festeggiato il compleanno della più piccola di casa, Isabella Icardi, 7 anni.

A Istanbul hanno allestito un giardino delle favole con tanto di palloncini rosa con la scritta per la piccolina di casa, castelli gonfiabili e animatori travestiti da personaggi dei cartoon. Dolci, torta e regali a non finire con gli amichetti, con i fratelli Valentino, nato il 25 gennaio del 2009, Constantino, il 18 dicembre 2010, Benedicto, il 20 febbraio 2012, e Francesca, 19 gennaio 2015.

“Buon compleanno alla nostra piccola Isabella – ha scritto Wanda Nara postando le immagini del party in rosa -. Ti amiamo tantissimo, principessa, non perdere mai quel cuore immenso e quella dolcezza che ti rendono speciale. Tanta salute e felicità, ti amiamo così tanto”.

In una lunga intervista rilasciata al magazine Hola Argentina, la showgirl e mamma vip ha raccontato di quanto sia bravo l’ex fuoriclasse dell’Inter come papà impegnato con i figli quando lei è in viaggio per lavoro: “Lui è più che altro uno che fa regali: è uscito l’iPhone 15 e ne ha comprato uno per ciascuna di loro. Capisco il suo ruolo. Mauro viene da una famiglia molto umile e mi racconta sempre che quando era piccolo non aveva soldi e andavano a caccia di cibo. Mauro la vede da questo punto di vista: ‘Se posso, voglio dare loro tutto’. E io lo capisco”.

Nonostante le crisi, i presunti tradimenti, le voci di divorzio, Wanda Nara e Mauro Icardi in Turchia hanno ricominciato una nuova vita di coppia. “Stiamo bene – ha detto Wanda – Conosco Mauro da dodici anni… è un periodo lungo ed è un rapporto che oggi è molto difficile da sostenere, soprattutto a causa dei nostri lavori. Quello che apprezzo e a cui do sempre priorità è che, nonostante le tante situazioni, abbiamo sempre scelto l’altro, la nostra famiglia e il progetto che abbiamo. Per me la priorità è soprattutto il cuore di Mauro e la sua bontà”.