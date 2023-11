“Sophie Codegoni tradita da Alessandro Basciano al 100%”, la rivelazione shock di un ex tronista su Instagram Story sta facendo molto discutere in Rete. La fine della storia d’amore dei due ex personaggi di Uomini e Donne ed ex concorrenti del Grande Fratello Vip sta tenendo banco sulla stampa e in tv. La rottura si è consumata prima sui social network e poi nel salotto tv di Silvia Toffanin, Verissimo.

Alessandro Basciano smentisce il tradimento ai danni di Sophie Codegoni

L’ex tronista di Uomini e Donne ed ex gieffina vip Sophie Codegoni ha accusato Alessandro Basciano di averla tradita e di averla presa a schiaffi a Mykonos. Lui è tornato a Verissimo per spazzare via tutte queste voci e ribadire di non averla mai tradita.

Il bellissimo e pluritatuato deejay ha detto a Silvia Toffanin: “La ragazza di Ibiza fa la cantante e voleva anche arrivare in Italia. So che vi ha contattato per venire a Verissimo. Comunque Sophie sa bene che io non l’ho mai tradita. Almeno fisicamente, poi capisco che lei si può sentire tradita per delle cose non dette. Ma non c’è stato nulla tra me e quella donna”.

L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha poi proseguito: “Anche perché non ci sono prove di un vero tradimento. Nessuna foto in cui ci sono io in un letto. Perché una persona che premedita tutto questo nel giro di due giorni, perché non ha fatto un contenuto un minuto dopo che mi addormento? Perché non esiste! Perché c’è da parte sua una voglia di emergere. Lei fa la cantante e voleva emergere con il gossip ma ha scelto la persona sbagliata. E poi voglio chiudere il discorso del tradimento. Questa Luzma lo sa bene che non è successo nulla. Voleva essere lanciata in Italia. Fa la cantante e voleva usare me come trampolino”. L’ex compagna di Alessandro Basciano ha preferito non andare nuovamente a Verissimo per controreplicare al dj e papà di sua figlia.

Un ex tronista va all’attacco di Alessandro Basciano

Chi si è scagliato apertamente contro Alessandro Basciano è l’ex tronista di Uomini e Donne Giulio Raselli che su Instagram Story ha scritto: “Ha una gran bella f**a a fianco (parlo di Ibiza) e ha il coraggio di dire che non ci siano stati strusciamenti. La verità la dico ed è che ci è andato a letto e chi crede anche solo per un secondo che non sia vero, e che quindi non abbia avuto nessun rapporto fisico, siete solo degli stolti che con due lacrime e un tono di voce più pacato cambiate idea e visione della verità. Sveglia! Sophie è stata tradita al 100%”.