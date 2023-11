Re Carlo d’Inghilterra III litiga con la moglie Camilla per i figli Harry e William. L’indiscrezione bomba è stata lanciata da RadarOnLine e ripresa dalla stampa di tutto il mondo. Acque agitate all’interno della famiglia reale britannica. Questa volta però non c’entra nulla il libro scandalo del principe Harry, The Spare. Che cosa sta succedendo all’interno della famiglia del sovrano inglese? Perché c’è troppa maretta tra il sovrano e la sua consorte?

Mentre Spare del principe Harry d’Inghilterra è da Guiness dei primati poiché è il libro di saggistica più venduto di tutti i tempi, spazzando via il record di Obama, la famiglia reale inglese è alle prese con i capricci della regina Camilla.

Secondo RadarOnLine, il re Carlo III avrebbe litigato con la moglie anche a causa del suo secondogenito. Nei primi giorni di ottobre il sovrano inglese pare sia venuto a sapere che la moglie Camilla abbia proibito a suo figlio minore Harry di soggiornare in qualsiasi proprietà reale senza prima chiedere il permesso.

“La nuova sovrana proibiva a Harry di vedere suo padre o di soggiornare in qualsiasi proprietà reale senza appuntamento. Charles è stato colto di sorpresa. – ha svelato una fonte – Questa cosa ha scatenato la loro più grande lite di sempre e ha lasciato il loro matrimonio in bilico”.

L’insidera ha poi proseguito: “Le posizioni dei due sovrani sono molto diverse sulla situazione di Harry e Meghan. La Pakrer Bowles è molto più dura e crede che le accuse di razzismo siano state l’ennesimo schiaffo in faccia a loro due. Lei è il vero potere dietro il trono! Ma dopo questa grossa lite il Re è tormentato dal senso di colpa per non essere stato un buon padre per Harry”.

Per poi rivelare: “Harry ha recentemente ricevuto un’offerta da parte del re di soggiornare a Balmoral nell’anniversario della morte della regina Elisabetta , ma ha rinunciato a causa di un itinerario impegnativo. Harry invece ha fatto una visita segreta alla tomba di Elisabetta a Windsor per onorare l’occasione solenne”.

Ha poi concluso: “Nonostante tutto quello che è successo con Harry, Charles è disposto a perdonare, anche se alle sue condizioni. Charles ha solo pochi anni per lasciare il segno sulla monarchia dopo lo storico regno di sua madre, durato sette decenni, ma tutta l’attenzione sembra focalizzata sulla faida con Harry e Meghan che ha fatto a pezzi la famiglia”.

