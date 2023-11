Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini si sposano: unione civile il 22 dicembre

Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini si sposano, dopo due anni di fidanzamento. Fissata l’unione civile il 22 dicembre nel comune di Napoli. Ad officiare il sindaco partenopeo Gaetano Manfredi. Il famoso, popolare e rinomato giornalista e conduttore televisivo ha scelto due testimoni di nozze: la politica Emma Bonino (una delle figure più importanti del radicalismo liberale italiano dell’età repubblicana) e la mia ex moglie Cristina Espinosa Navarro.

L’ex naufrago vip dell’Isola dei famosi Simone Antolini, che sta studiando Scienze Giuridiche, ha una bambina di 4 anni di nome Melissa. Ora grazie al futuro marito, i tre formano una vera e propria famiglia. L’ex conduttore del programma tv La Macchina del Tempo Alessandro Cecchi Paone ha conosciuto Antolini sui social durante la pandemia ed è stato sposato per dieci anni con Cristina Navarro, prima di comunicarle che aveva scoperto di essere gay. Al quel punto la coppia si è separata ed è stato molto doloroso sia per lui che per lei. Proprio perché non ci sono state bugie fra i due, il legame è rimasto solido e Alessandro ha scelto l’ex moglie come testimone di nozze.

Dopo la cerimonia nuziale civile si festeggerà a lungo in uno dei teatri storici di Napoli, che ospiterà la cena e la discoteca.

Tra gli invitati vip spiccano: Myrta Merlino e Barbara D’Urso, Vladimir Luxuria, Alfonso Signorini, Riccardo Signoretti e Marisa Laurito. A tutti mancherà Maurizio Costanzo, che era grande amico di Cecchi Paone.

”Innanzitutto per la grande affettuosa amicizia che ho con il sindaco che dura da quando lui era Rettore dell’università di Napoli e poi ministro della Ricerca e anche perché Napoli è una città a cui sono molto legato, c’ho vissuto – ha spiegato l’ex naufrago vip Alessandro Cecchi Paone all’Adnkronos – e ho frequentato la quinta elementare e la prima media per motivi di lavoro di mio padre e poi perché da 25 anni insegno all’università di Napoli Scienze della comunicazione e ci vado tutte le settimane. Anche le mie vacanze le faccio sempre nella casa di famiglia a Positano che è un’appendice napoletana”.

L’ex naufrago vip dell’Isola dei famosi Alessandro Cecchi Paone ha parlato degli invitati vip al suo lieto evento: “Noi non frequentiamo tantissimo quel mondo, non perché lo snobbiamo ma perché teniamo molto alla nostra privacy. Però ci saranno tante donne che sono state affettuosissime in questi due anni nei nostri confronti, come Myrta Merlino che ha sempre appoggiato la nostra storia e Barbara D’Urso che spero che possa venire se è in Italia, perché è stata la prima a presentare Simone in diretta nell’edizione di ‘Pomeriggio 5’ dell’anno scorso. Poi ci sarà anche Vladimir Luxuria, grande compagna di battaglie civili; al di là delle posizioni politiche, tra noi due c’è una sintonia totale”.

”Inoltre ci sarà anche Alfonso Signorini – ha proseguito Cecchi Paone – che oltre ad essere anche lui un compagno fondamentale di battaglie per i diritti civili, è stato l’artefice di tutto pubblicando nell’estate del 2022 su ‘Chi’ la nostra foto e poi, quest’anno, sempre su ‘Chi’, la copertina in cui annunciavamo l’intenzione di sposarci. Infine ci saranno Riccardo Signoretti, che poi è anche il mio direttore perché scrivo delle rubriche di attualità su ‘Nuovo’ e ‘Nuovo Tv’, i giornali che lui dirige, e Marisa Laurito, una carissima amica e tra le ragioni della scelta di Napoli per le nostre nozze”.