Kevin Dellino su Emilio Fede: “Non lo sento e forse non lo vedrò mai più”

Kevin Dellino ha rilasciato delle dichiarazioni shock sullo storico ex direttore del Tg1 e del Tg4 Emilio Fede nel corso di un’intervista molto toccante rilasciata a Cusano Italia Tv. I rapporti tra Kevin ed Emilio si sono interrotti bruscamente senza un motivo, dopo una splendida collaborazione televisiva e bellissima amicizia. Il conduttore televisivo pugliese, reduce dal successo della sua trasmissione Punti di Vista, ospite a Pomeriggio con Noi, appuntamento quotidiano condotto da Tommaso Franchi dedicato allo spettacolo, alla moda, al costume, all’attualità, all’informazione e alla cronaca in onda dal lunedì al venerdì alle 15 su Cusano Italia Tv (canale 264 in tutta la Nazione), si è lasciato andare a profonde e delicate rivelazioni che hanno lasciato di stucco i telespettatori e anche tanti addetti del settore.

Kevin Dellino parla di Emilio Fede a Pomeriggio con Noi

Nell’ospitata andata in onda giovedì 2 novembre, il conduttore Kevin Dellino ha ripercorso tramite un’intervista fotografica realizzata da Tommaso Franchi, le tappe più significative del suo percorso artistico, una gavetta di oltre 25 anni tra palcoscenici e studi radio televisivi e sempre al fianco di artisti di spessore.

Ad aprire questo momento intimo e delicato è stato proprio un fotogramma estrapolato dalla prima puntata del suo talk, che lo ritraeva insieme ad Emilio Fede. La reazione del giovane però non è risultata felice ma al contrario ha stupito anche lo stesso conduttore, visivamente imbarazzato per aver visto il suo ospite in evidente difficoltà emotiva nel raccontare appunto la vicenda.

Le dichiarazioni di Kevin Dellino su Emilio Fede

“Dal 5 ottobre non lo vedo e probabilmente non riuscirò a vederlo più… e non per sua volontà – ha rivelato Dellino -. Tra l’altro si sono anche interrotti i rapporti telefonici. È la prima volta che ne parlo, scusami non era previsto. Da un anno e mezzo a questa parte io ed Emilio ci sentivamo tutti i giorni, anche più volte al giorno da un minimo di tre a un massimo anche di dieci chiamate dove parlavamo di tutto. Purtroppo non posso dire tanto, perché non sono un suo parente ma questa situazione mi sta facendo star male”.

L’ex direttore del Tg4 infatti è stato dapprima padrino nella puntata debutto andata in onda a giugno 2022 e successivamente grazie anche a una speciale dichiarazione di amore artistico realizzata dallo stesso Kevin, e che fece così tanto notizia da diventare virale, ne restò in veste di ospite d’onore e quasi co-conduttore fino all’ultima puntata, che è andata in onda il 13 settembre 2023 sempre sulla televisione dell’omonima università Niccolò Cusano di Roma.

La partecipazione straordinaria di Emilio Fede a Punti di Vista aveva caratterizzato tra l’altro il suo grande ritorno in Tv, dopo il chiacchieratissimo addio forzato a Mediaset.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da IGOSSIP.IT (@igossip.it)

Ora sono in tanti a porsi questo dilemma: come mai si sono interrotti i rapporti tra Kevin Dellino ed Emilio Fede? Che cosa è successo? Perché il conduttore tv pugliese ha asserito: “Purtroppo non posso dire tanto”? Inoltre come sta Emilio Fede? Il mistero si infittisce… Molto presto ne sapremo qualcosa in più.

Stay tuned su iGossip.it per essere sempre aggiornati e informati sulla vita pubblica e privata dei vip del jet set nazionale e internazionale!