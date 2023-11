Pomeriggio 5 non decolla: per la prossima edizione Federica Panicucci o Simona Branchetti

Pomeriggio 5 non decolla negli ascolti tv e share: per la prossima edizione potrebbe essere sostituta da Federica Panicucci o Simona Branchetti. Lo scoop è stato diffuso dal settimanale Oggi. Alberto Dandolo ha rivelato: “Il nuovo Pomeriggio Cinque, orfano di Barbara d’Urso, condotto da Myrta Merlino sta ottenendo risultati altalenanti in termini d’ascolto. Per questa ragione è circolata in questi ultimi giorni con insistenza la voce di una sua imminente sostituzione. Voce infondata, visto che Mediaset ha deciso di non apportare alcun cambiamento al suo longevo format e di affidarsi alla giornalista napoletana fino a fine stagione”.

Dandolo ha poi svelato: “Però non tutti sanno che dal prossimo settembre il Biscione potrebbe optare per una nuova soluzione: dare alla Merlino un programma politico di prima serata su Rete 4 e mettere al timone del pomeriggio di Canale 5 un volto di rete. A contendersi l’agognato ruolo Federica Panicucci e il mezzobusto del Tg5 Simona Branchetti. Chi la spunterà?”.

Dagospia rilancia il gossip bomba

Alcuni mesi fa su Dagospia era apparso il rumor del rischio chiusura per il programma di Myrta Merlino: “Nei corridoi Mediaset aleggia una domanda a cui nessuno finora ha dato una risposta: ‘Come facciamo a chiudere il programma di Myrta Merlino?’ Le principali difficoltà sono legate ai contratti già firmati con gli inserzionisti pubblicitari“.

Il Foglio spoilera la sostituta di Myrta Merlino

Secondo il quotidiano Il Foglio si starebbe ipotizzando un passaggio di testimone. C’è anche il nome della papabile sostituta. Stando all’ultima indiscrezione scoppiettante, si tratterebbe di Simona Branchetti, storico volto Mediaset che ha già guidato Pomeriggio 5 News. “A Mediaset, la prima scommessa, quella di Pomeriggio 5, viene invece già data per persa”, si legge sul quotidiano. E ancora: “A prendere il testimone di Merlino, Branchetti, volto Mediaset, Tg5, e che ha condotto Pomeriggio Cinque news”. Pare inoltre che in molti dello staff di Pomeriggio 5 non apprezzino le richieste eccessive di Myrta Merlino. Per l’ex conduttrice tv di L’Aria che tira non è un bel periodo.