Wanda Fisher contro Ivana Spagna: “Basta dire che voglio somigliarti, non ho bisogno di te”

Wanda Fisher e Ivana Spagna tornano di nuovo al centro del gossip in seguito alle dichiarazioni rilasciate dalla seconda artista durante una recente ospitata a Belve su Rai 2, noto programma televisivo condotto da Francesca Fagnani. Il commento di Ivana Spagna sulla sua collega ha scatenato di nuovo la macchina di cronaca rosa. Ora Wanda vuole far decadere il pregiudizio che da anni affligge il suo personaggio.

L’artista di Favolosa e Vita da Vip, Wanda Fisher, ha dichiarato in una nota stampa: “Non ho mai rivendicato alcuna analogia tra me e la signora Spagna, e benché mi capiti spesso di essere scambiata per lei, in tali occasioni non perdo mai tempo a ribadire la mia reale identità, ciò non solo per rispetto verso Ivana Spagna, ma anche verso il mio medesimo percorso artistico. Ho alle spalle collaborazioni con i più grandi mostri sacri della musica italiana, da Mina a Lucio Battisti a Vasco Rossi, pertanto non ritengo necessario attingere alla luce di altre popstar, benché, come nel caso della signora Spagna, godano comunque della mia totale e incondizionata ammirazione”.

WANDA FISHER SI RACCONTA A IGOSSIP.IT: INTERVISTA ALLA CANTANTE FAVOLOSA

Per poi aggiungere: “Una chioma bionda, un look stravagante e una carnagione diafana, connotati che mi accomunano a Ivana, non sono sufficienti a tacciarmi di plagio, soprattutto a fronte del fatto che, un simile look, mi abbia sempre distinto, da ben prima che fosse la signora Spagna ad adottarlo, quando ancora il pubblico, al tempo dei suoi esordi, era abituato ad associarla ad una originalissima capigliatura a porcospino, che assieme allo straordinario talento ha contribuito a renderla iconica”.

Ha poi concluso: “Pensavo che le incomprensioni, tra me e Ivana, si fossero finalmente sopite, tuttavia la sua ultima intervista ha smentito le mie convinzioni, e nello stesso modo in cui a lei è stato riconosciuto il diritto di esprimersi sull’argomento, chiedo che questa volta tocchi a me. Distinti saluti Wanda Fisher”.

