Emis Killa e Fedez: dissing sull’arresto del rapper Shiva

Emis Killa e Fedez: è dissing sul caso del rapper Shiva (pseudonimo di Andrea Arrigoni) arrestato con l’accusa di tentato omicidio dopo una sparatoria nel Milanese in seguito a una rivalità tra rapper importata dall’America, quella tra i Blood e i Crips, vestiti rispettivamente di rosso e di blu. Molti rapper e trapper si sono schierati dalla parte di Shiva, tra cui Emis Killa che sul suo profilo Instagram ha dichiarato: «Pur essendo neutrale in faide che non mi riguardano, non sono mai contento quando un giovane di talento finisce nelle grinfie dello stato. Vi vedo che godete nei commenti ogni volta che legano qualcuno, infamoni. Sto genere non sarà mai vostro. Sarete per sempre dei turisti. Oltre che infami».

Fedez stigmatizza le dichiarazioni social di Emis Killa sul caso Shiva

Il popolare e famoso cantante Federico Leonardo Lucia ha stigmatizzato le dichiarazioni di Emis Killa a Muschio Selvaggio, parlando di questa cultura importata dagli Stati Uniti d’America con il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca.

«È successa una cosa strana – ha detto il noto e amatissimo rapper Fedez – Che tutta, o almeno una parte preponderante della scena rap italiana ha avuto questo moto spontaneo nel dimostrare il dispiacere per l’arresto di un loro amico, che ci può stare, ma mi pare Emis Killa abbia detto che è nelle grinfie dello Stato. Lei immagini un ragazzino che segue tutta la scena rap e vede non solo ragazzini, ma anche gente che ha 30, 40, anche 50 anni, che magari hanno famiglia e figli, dire Shiva Libero come se fosse un Julian Assange. Questa cosa può portare a una percezione totalmente sbagliata del mondo, secondo me».

Emis Killa replica a Fedez sul caso Shiva

Dopo la messa in onda di Muschio Selvaggio, Emis Killa ha replicato a Fedez sempre sui social: «Che bravo ragazzo. Peccato che poi vieni a fare il simpaticone con i miei amici (e tu sai benissimo di chi parlo), che sono persone che condividono gli stessi valori da me espressi, e che la galera se la son fatta, a dire che “ti farebbe proprio piacere avere degli amici street'”. Secondo me è meglio che stai con gli influencer. E magari che il mio nome te lo levi dalla bocca quando vuoi pulirti la faccia in pubblico».

E voi da che parte state? Che cosa ne pensate di questo dissing tra Fedez ed Emis Killa?