Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli si sono lasciati, e questa volta sembrerebbe essere quella definitiva. L’ex agente dei paparazzi italiani Fabrizio Corona ha annunciato la rottura definitiva della coppia vip del jet set nazionale tramite il suo giornale Dillinger News. Al tempo stesso il sito del controverso e chiacchierato personaggio tv, influencer e imprenditore ha sollevato numerosi dubbi sulla veridicità del loro amore.

Dopo numerose crisi di coppia, ora è arrivata la fragorosa indiscrezione bomba sulla fine della loro storia d’amore. “Finalmente e con grande gioia annunciamo la fine della relazione tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli – si legge sul sito di Fabrizio Corona -. Alleluia! Si sono lasciati e il povero Pierpaolo, entro settimana prossima, lascerà quella finta casa, covo di un amore che non è mai esistito realmente, se non per formare quelle famose coppie che uniscono nomi e cognomi che oramai vanno di moda, facendo hype e portando molto lavoro, pur essendo così effimere da spegnersi con un soffio d’aria. (Prelemi?!?)”.

E poi ancora: “Ma adesso il problema, per loro che sono una coppia super mediatica (parliamo del mondo social, roba da trash italiano e tiktok) è il modo in cui i due comunicheranno la notizia. Comunicato stampa? Direi di no. Visto che non sono né Totti e Ilary Blasi né Brad Pritt e Angelina Jolie. Un’intervista su un settimanale, per esempio quello che tanto li amava prima? Quello di Alfonso Signorini?? Mmmm no, forse sono troppo lunghi i tempi e poi la copertina mi sa che non gliela darebbero. Una puntata di Verissimo? Magari prima lei e poi lui? Poi ancora lei? E poi ancora lui? Molto probabile. Ma la via più semplice, per la nostra arrampicatrice social, Giulia Salemi, è quella della via della storia Instagram”.

Resta il fatto che fra poche settimane Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli condurranno insieme Ex On The Beach Italia, anche se le puntate del reality show di Mtv Italia sono state già registrate alcuni mesi fa.

