Le celebrità che giocano a poker in pubblico e in privato

Oggi più che mai, rispetto al passato, il gioco del poker è alla portata di tutti. Infatti basta registrarsi a uno dei casinò online legali in Italia per poter cominciare a giocare, a ogni livello.

Tra tutti i giochi di carte il poker è quello che gode maggiormente di fascino. Questo deriva dal fatto che comunemente si ritiene che sia un gioco in cui bisogna essere esperti e servono altre abilità oltre alla mera conoscenza delle regole.

Infatti è importante riuscire a interpretare i comportamenti altrui, oltre che controllare i propri, mentre si mettono in atto le proprie strategie.

Chi desidera avvicinarsi al poker può farlo anche da principiante. Ci sono molte risorse per esercitarsi online senza spendere denaro, tra queste vi sono anche le più importanti poker room che consentono di giocare poker online gratis senza soldi, come parte di un percorso di training.

Il poker è anche l’unico gioco che, per chi lo pratica ad alti livelli, può diventare una vera e propria professione. I campioni di poker italiani e internazionali vivono di questo gioco, partecipando a tornei online e dal vivo, e portandosi a casa ingenti guadagni.

Questo gioco spesso fa colpo anche sui VIP, che non nascondono la loro passione per il tavolo verde. Scopriamo chi sono le celebrità appassionate di poker.

Le star internazionali che amano il poker

Tra le star internazionali appassionate di poker vi sono molti attori di successo. Tra questi Matt Damon, molto apprezzato anche dai pokeristi, grazie a pellicole come Rounders – Il giocatore, o a quelle della serie Ocean’s Eleven, tutte ambientate nel mondo del gaming e dei casinò.

Oltre ad essere un amante del gioco sul grande schermo, Matt Damon lo è anche nella vita reale. Infatti molto spesso ha partecipato anche alle World Series of poker, il più importante evento internazionale dedicato a questo gioco.

Appassionato giocatore anche il suo più caro amico, Ben Affleck, che a quanto si dice in passato ha preso anche lezioni da veri professionisti della materia. Affleck ha messo a frutto quanto imparato, vincendo un premio di oltre 350 mila dollari al California State Poker Championship.

Ama il poker anche la star della musica Jay-Z, che spesso nel corso dei viaggi per i suoi tour in tutto il mondo, si concede una pausa di gioco al casinò. Quella delle carte è una passione trasversale, che riguarda VIP in tutti gli ambienti. Ad esempio il tennista Rafael Nadal coltiva questa passione.

Forse non tutti sanno che nel 2014 ha vinto un torneo di poker di beneficenza, l’EPT Charity Challenge, tappa di Praga dell’European Poker Tour, battendo il calciatore brasiliano Ronaldo.

Il poker alla portata di tutti

Grazie ai casinò online legali, tutti hanno la possibilità di diventare giocatori di poker. Si tratta di un vantaggio non da poco, visto e considerato che fino a qualche anno fa, per sedersi a un tavolo bisognava raggiungere uno dei quattro casinò tradizionali italiani.

Oltre a consentire di prendere parte a tornei adatti a tutti i livelli, dai principianti, ai professionisti, i siti di gioco permettono di giocare a poker gratis senza soldi.

Senza registrazione è possibile anche divertirsi su portali dedicati proprio alla pratica del poker. In questo modo ci si può allenare in vista della partecipazione ai tornei con soldi veri, e perché no, magari cominciare la propria carriera nel mondo professionistico.