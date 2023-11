Ricky Tognazzi e Simona Izzo si sono scagliati contro Selvaggia Lucarelli, dopo le numerose stoccate in prima serata della temutissima e severa giurata di Ballando con le Stelle. Il 68enne attore, regista, sceneggiatore e produttore cinematografico ha evitato di far polemica, ma dopo il secondo attacco di Selvaggia ha deciso di rompere il muro del silenzio e dietro le quinte del famoso e popolare programma tv di Rai 1, condotto da Milly Carlucci, ha deciso di dire la sua.

Tognazzi ha dichiarato: “Come mai Selvaggia ce l’ha tanto con me e mia moglie? Io direi che lei ce l’ha un po’ con tutti. Il suo mestiere è la polemista. Selvaggia ormai è quello che tutti noi conosciamo. La prima volta ho tentato di resistere e infatti non le ho risposto per educazione. Però la seconda volta ho perso al pazienza e sono sbottato. Siamo ad una gara di ballo e lei mi viene a psicanalizzare, parla di sindromi, fa la psicologa, e giudica la mia vita privata e anche no!”.

Ha poi sottolineato: “Ha detto delle cose molto sgradevoli. Simona non è né buona, né cattiva, ma un animale istintivo. Direi che è una tigre, che però si è sempre difesa. Perché in queste tre serate si è solo dovuta difendere dagli attacchi”.

L’ex concorrente del Grande Fratello Vip e attrice Simona Izzo ha parlato della giurata Selvaggia Lucarelli a La Vita in Diretta, ma non ha mai voluto nominarla chiamandola ‘signora’: “Meglio che facciamo commentare gli altri. Io non parlo della signora. Però le dico solo che io e mio marito facciamo ditta da 38 anni. Abbiamo fatto più di 30 opere e vinto moltissimi premi”.

Per poi concludere: “Se io l’avessi oscurato, o se lui avesse oscurato me, probabilmente la nostra storia sarebbe finita e in realtà è alimentata perché la nostra leadership cambia. Ogni tanto sono io e poi torna lui. Io non so perché questa signora dica queste cose. Però io so bene quello che siamo io e mio marito e nessuno oscura l’altro, nemmeno in questa bella esperienza”.