Bobo Tv, Antonio Cassano va all’attacco di Vieri

Antonio Cassano va all’attacco di Bobo Vieri. Il format Bobo Tv, ideato da Christian Vieri in cui i quattro ex giocatori commentavano in maniera scanzonata il calcio italiano e non solo, dopo lo smembramento del gruppo storico formato da Nicola Ventola, Lele Adani e appunto Bobo Vieri e Antonio Cassano, è finito al centro delle polemiche. L’inviato Valerio Staffelli del tg satirico di Canale 5, Striscia la notizia, ha consegnato i tapiri d’oro ad alcuni ex calciatori protagonisti del format.

Bobo Tv: la versione di Antonio Cassano

Tra i messaggi in codice di Adani e le supposizioni di Corona, ora è arrivata anche la versione di Cassano sulla vicenda.

L’ex fantasista romanista e barese ha dichiarato: “Noi tre avevamo un’idea, volevamo andare avanti come sempre. Ma per farlo serve che si decida in quattro: non deve decidere uno solo e non si deve decidere in cinque”.

“La BoboTv è un progetto che abbiamo creato assieme con condivisione e amicizia. Quando la condivisione viene meno, allora ognuno va per la sua strada”, ha detto l’ex talento della Roma e del Bari ricevendo il tapiro d’oro, smentendo qualsiasi problema di denaro all’origine dell’allontanamento.

“I soldi non c’entrano niente, quelli li ho per tutta la vita”, ha concluso Fantantonio. Se non ci sono dubbi su chi sia l’uno solo che, secondo Cassano, voleva decidere per gli altri tre non ci sono dubbi. Qualche curiosità l’accende il prosieguo della frase: “Non si deve decidere in cinque”.

Bobo Tv: la versione di Vieri

Dopo Cassano, anche Vieri ha ricevuto il tapiro d’oro da Staffelli. “Non è vero niente – ha spiegato Vieri in relazione alla ricostruzione dei fatti di Cassano e alla sua presunta voglia di comandare su tutti -. Ognuno dice quello che vuole, ma per me non ha senso rispondere. Certe cose rimangono private. Possiamo dire che dopo qualche anno era giusto cambiare. Abbiamo finito, è la vita”.

Poi ancora qualche battuta di Vieri sul misterioso “quinto uomo” che Cassano ha fatto intendere volesse inserire nel gruppo: “Non so nemmeno chi sia questo quinto uomo. E non è neanche vero che io non volessi fare i teatri – ha precisato Bobo -. Ma a tutti quei maiali, vigliacchi e topi di fogna che dicevano che la motivazione fosse economica una cosa la dico: siete dei falliti”.