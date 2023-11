Rosita Celentano duetta con Attilio Fontana in Benedetti e Clandestini. Il singolo è già disponibile in radio e sulle piattaforme digitali. Una canzone impreziosita dalle voci delle balene che ‘cantano’ nello special del brano. Legati da un’amicizia nata durante una tournée teatrale, i due artisti condividono l’impegno a sostegno di progetti attenti al cambiamento climatico e ai valori etici. Con un linguaggio giocosamente rinogaetaniano, Benedetti & Clandestini racconta il ritorno alla natura come inno alla libertà, la libertà di poter tornare persone connesse con il mondo reale, al di fuori di ogni schiavitù che il presente impone. Un brano che propone un amore fuori dai cliché dove i sentimenti trovano casa anche disconnessi dalla rete e dagli smartphone.

“Questa liaison amicale è nata in una tournée con Pino Quartullo diversi anni fa dove ci siamo conosciuti e dove ho scoperto che era una specie di sorella ritrovata. Da là è nata una grande amicizia e ovviamente un grande cazzeggio con una persona ironica che ha un immaginario speciale e con cui, nel tempo, ho dialogato molto”.

Così Attilio Fontana, cantante ed ex voce dei Ragazzi Italiani, è intervenuto a Radio Cusano Campus parlando di Benedetti & Clandestini, il nuovo brano con Rosita Celentano che unisce musica e tutela del Pianeta. Durante il morning show Bagheera, condotto da Arianna Caramanti e Bussoletti, Fontana ha parlato del suo spettacolo “Tre uomini e una culla” e di come abbia convinto Rosita Celentano a duettare con lui.

“A un certo punto l’ho provocata dicendole che avevo un pezzo che secondo me era bello fare insieme, ma lei all’inizio non ne voleva sentire parlare. Diceva che a casa sua cantavano tutti e che lei se lo sarebbe risparmiato. Per fortuna poi l’ha ascoltato e le è piaciuto molto – ha proseguito il cantante -. Ci siamo messi a lavorare insieme sul testo per restituire l’idea di fare una coccola al Pianeta e, ora che ne siamo convinti, abbiamo deciso di farlo uscire”.

E sui rapporti odierni con il suo vecchio gruppo Ragazzi Italiani, Fontana ha aggiunto: “Se siamo ancora amici? Ma certo! Abbiamo questa chat su WhatsApp che un po’ tipo gruppo dei cugini o degli amici delle medie. Ci divertiamo e ci prendiamo in giro. Per esempio Manolo non vuole che si sappia che ha aperto un chiosco a Piazza Sempione a Roma e io, proprio per sfotterlo, lo dico e invito tutte le pantere in ascolto ad andarlo a trovare”.