Rachele Bastreghi dei Baustelle: “In Italia siamo ancora tanto indietro sui diritti delle donne”

Rachele Bastreghi dei Baustelle ha rivelato che in Italia siamo ancora tanto indietro sui diritti delle donne. “Mauro Ermanno Giovanardi è venuto ospite alla giungla di Bagheera e mi saluta? Ricambio, siamo molto amici. Cosa sto facendo in questa fase? Sono in pigiama col cappello di lana e il pile. Sembro una donna di montagna, ma è una fase creativa, sto scrivendo tantissimo. Tempo fa ho fatto un disco dove mi sono messa in gioco e ho scavato tanto”. Così è intervenuta Rachele nel corso del programma radio Bagheera, morning show di Radio Cusano Campus condotto da Luca Bussoletti e Arianna Caramanti.

Tra preparazione del nuovo tour su cui vige grande segreto, al ruolo della donna nella musica, la 46enne cantautrice e polistrumentista italiana, componente del gruppo toscano Baustelle, Rachele Bastreghi ha dichiarato: “In Italia siamo ancora tanto indietro. Ci sono tante musiciste brave che non riescono ad uscire perché ci sono ancora troppi tabù da sfatare nel nostro Paese. Magari la musica in questo può aiutare”.

Sul progetto da solista, la famosa cantante ha asserito: “Io scrivo sempre. Capisco dopo se è qualcosa di adatto al mio percorso o se ha senso lavorarle con i Baustelle. E mai nome fu più indovinato, considerando che sono un cantiere sempre aperto. I vecchietti si fermano a guardarmi? Ah ah, non avrei problemi”.

E alla fine dell’intervista spazio anche per un sogno della cantante. “Mi piacerebbe portare avanti nel tempo i Bastreghi… è un cognome che sbagliano sempre. Ci aggiungono delle ‘enne’ o sbagliano a dirlo”.

“E così mi vien voglia di allungarne la tradizione per farlo sentire nel modo corretto a tutti”, ha concluso la nota artista.

