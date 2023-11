Just An Illusion, il remake con Leee John ed Eterea

Just An Illusion, iconica hit che ha dominato le classifiche nel 1982, prende nuova vita oggi grazie alla straordinaria collaborazione tra la talentuosissima cantautrice capitolina Eterea e una vera e propria leggenda della disco-pop internazionale, Leee John, voce inconfondibile del pezzo e dell’illustre band britannica Imagination. La cantante romana di nascita e cosmopolita per attitude, torna sulle scene dopo l’incredibile successo del suo primo EP Fragmenta e delle sue precedenti release, tra cui il singolo Giura, scritto e interpretato con il rapper vicentino Nashley.

Questa volta, lo fa superando ogni aspettativa, reinterpretando il celebre brano originariamente lanciato come apripista dell’album In the Heat of the Night, insieme al suo carismatico autore, emblema di un genere e di quella musica che non conosce ere e confini.

Il passato si trasforma, convertendosi in un futuro ricco di promesse. L’eccezionale sinergia tra i due artisti, è nata dalla passione condivisa per la creazione musicale durante il loro incontro, avvenuto a Londra. Entrati istantaneamente in sintonia, hanno presto dato forma e forma e voce alla loro visione, quella di omaggiare un brano iconico, trasformandolo in qualcosa di fresco e affascinante anche per le nuove generazioni, senza mutarne il testo e la sua accezione universale.

Tornati in patria, la cantautrice classe ‘96 ed il suo produttore, l’ingegnere del suono e arrangiatore Riccardo Romano, conosciuto come Roman Meister, hanno lavorato in simbiosi per creare un remake rispettoso dell’originale, ma al tempo stesso rielaborato in chiave moderna. Il risultato è un sound di stampo EDM con influenze house, capace di rendere il pezzo sia familiare che sorprendentemente innovativo per gli ascoltatori.

Ma non è tutto. Il videoclip ufficiale, reso possibile anche grazie al gentile supporto di Leee John, offre una spettacolare reinterpretazione della casa infestata presente nel video originale. In questa nuova versione, però, la tenebrosa dimora diventa il palcoscenico di un’entusiasmante festa, una celebrazione della musica e dell’energia giovanile. Le riprese e il montaggio della clip si ispirano allo stile “handy cam”, intrecciando magistralmente passato e presente per trasporre sul piano visivo il fil rouge dell’intero progetto. Il risultato finale è un’esperienza completa e coinvolgente, che cattura lo spirito del brano in modo avvincente.

Con l’emozionante interpretazione vocale di Eterea e la presenza di Leee John, Just An Illusion è destinato a diventare un classico moderno, una canzone che collega le generazioni attraverso la magia della musica.

La versatilità espressiva, interpretativa e comunicativa di Eterea emerge in modo straordinario. Il suo talento eclettico le consente di adattarsi a una vasta gamma di generi musicali, e con Just An Illusion dimostra di poter eseguire con maestria anche i classici intramontabili.

Con questo eccezionale remake, l’artista romana e Leee John ci ricordano che la musica non ha età, che un grande brano può brillare ancora più intensamente nel futuro e che a volte, i sogni, non sono Just an Illusion.

Just An Illusion, il remake con Leee John ed Eterea: il video