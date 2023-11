Will Smith è gay? Il rumor sulla sua presunta omosessualità o bisessualità è tornato in auge negli ultimi tempi. Non è la prima volta che questo pettegolezzo trova spazio sulla stampa americana e ne siamo certi non sarà neanche l’ultima. Questa volta però il fragoroso gossip è stato rilanciato proprio dal suo ex assistente, Brother Bilal. Quest’ultimo ha fatto outing sul celebre divo di Hollywood durante un’intervista con Tasha K.

Outing su Will Smith: parla il suo ex assistente Brother Bilal

Che cosa ha dichiarato di così scoppiettante sul 55enne attore, produttore cinematografico e rapper statunitense, che ha raggiunto fama internazionale negli anni Novanta dopo aver recitato nella serie televisiva Willy, il principe di Bel-Air?

Brother Bilal ha confessato di aver sorpreso la star di numerosi film di successo tra cui Bad Boys, Independence Day e Men in BlackPronta e immediata la smentita del divo di Hollywood in atteggiamenti inequivocabili con il collega Duane Martin.

“Chi mi conosce sa – ha esordito Brother Bilan -, o anche chi vede i miei social. Io ho lavorato da sempre con tante celebrità. Ero anche molto amico di Will. Ero con lui prima che arrivasse Jade e lei era la donna che tutti volevano”.

Per poi aggiungere: “Ma c’erano anche problemi di natura fisica diciamo. Se una donna è abituata a qualcosa di un certo tipo, tu non puoi darle una cosa molto minore. Puoi comprarle 80 auto e jet privati, ma non basta, ma questo non era certo l’unico problema all’interno di questa coppia. Io sono stato al suo fianco per decenni e posso dirti cosa succede all’interno. Tutti gli altri sono solo fare speculazioni e dire mezze verità. E una volta l’ho beccato in una situazione particolare”.

Per poi svelare: “Ricordo benissimo la scena. Ho aperto la porta del camerino di Duane, che recitava in Willy-Il principe di Bel Air ed è allora che l’ho visto con Will. Erano su un divano, io mi sono in battuto in questa situazione per caso. La reazioen di Will? Un cervo alla luce dei fari”.

La perentoria smentita di Will Smith

L’ufficio stampa di Will Smith ha smentito categoricamente l’outing di Bilal. Il celebre divo americano vorrebbe adire le vie legali contro il suo ex assistente. “Nulla di quello che avete sentito corrisponde alla verità. Tutta questa storia è stata completamente inventata. – si legge su TMZ.com – Smith sta considerando la possibilità di intraprendere un’azione legale nei confronti di questa persona”.