Put me back together è il nuovo singolo di Karin Ann. L’artista slovacca sta continuando la sua introduzione nella scena musicale negli Stati Uniti con l’ultima canzone d’amore. Il singolo, indie, folk, soft-pop, racconta una storia su come amare qualcuno può cambiarti intrinsecamente come persona. Si diventa disposti a fare qualsiasi cosa per la persona che ami, anche se i sentimenti non sono reciproci perché si è innamorati completamente e profondamente.

“Put me back together è una delle mie canzoni preferite che abbia mai scritto – dice Karin Ann -. È una bella canzone, anche se ha sfumature tristi. Adoro i testi e ho amato il processo di creazione di questa canzone, per non parlare del fatto che l’ho fatto con alcuni dei miei collaboratori preferiti. Ho scritto la canzone per soddisfare una storia specifica che stavo cercando di raccontare. La narrazione è la cosa più importante per me e lo faccio attraverso i miei testi, pur rimanendo sempre fedele a me stessa e autentica alle mie emozioni”.

I testi dei brani scritti dall’artista raccontano temi di uguaglianza di genere, salute mentale e diritti umani, oltre a interpretare e raccontare i tumulti più comuni di una mente di 21 anni – amore giovane, relazioni tossiche e insicurezze. La musica di Karin Ann è il perfetto equilibrio tra l’alternativa e l’accesso. Karin Ann si è già conquistata un nome in Europa, e ora sta affrontando il mondo musicale negli Stati Uniti, lavorando per diventare l’icona queer e Gen Z di questa generazione. Karin Ann sarà protagonista negli Stati Uniti con 2 concerti live a Los Angeles – 13 Novembre – e a New York – 16 Novembre.

“L’autenticità è un tema centrale per me. Mi sforzo di essere autentica nella mia musica, nei miei testi, nelle mie performance, dichiarazioni e relazioni, e incoraggio i miei fan a fare lo stesso”, continua Karin Ann. “Questo è il motivo per cui lascio che gli ascoltatori interpretino le mie canzoni a modo loro, lasciando a loro il compito di trovare il messaggio che più risuona con loro. Voglio che la mia musica influenzi tutti individualmente, nel modo in cui ne hanno bisogno.” conclude Karin.

Questo nuovo singolo arriva dopo l’uscita di “favorite star” una canzone su come ogni relazione sociale (sia un’amicizia o una relazione romantica) può lasciare il segno in ognuno di noi. La canzone è stata presentata insieme alla seconda parte di un cortometraggio del duo di registi americani, TUSK, con protagonisti Ashley Moore e Gus Kenworthy, che ha vinto il Best Music Video ai premi Top Shorts quest’anno. Girato a Praga, il video è la continuazione della prima parte che ha lasciato gli spettatori un cliffhanger dove Lune (Karin Ann) ha la possibilità di girare a sinistra o a destra, proteggere Solana (Ashley Moore) o venderla a una figura patriarcale oppressiva in Lenny (Gus Kenworthy).