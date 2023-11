Bobo Tv: botta e risposta tra Lele Adani e Vieri

Bobo Tv: ultime news e indiscrezioni. Botta e risposta al vetriolo tra Lele Adani e Bobo Vieri in merito alla chiacchieratissima fine del progetto dei quattro ex calciatori della Serie A. Il seguitissimo talk show nato su Twitch con i quattro ex giocatori italiani non esiste più. Perché? Che cosa è successo? Il commentatore sportivo Lele Adani ha spiegato le ragioni durante una diretta Instagram. A stretto giro è arrivata la versione dei fatti dell’ex fuoriclasse di Inter, Milan e Juventus.

Bobo Tv: la versione di Lele Adani

Lele Adani ha spiegato ai suoi followers: “I giorni prima di venerdì scorso, dove Bobo è andato in onda e ha detto quelle cose, è accaduto che c’è stato un confronto acceso…professionale da parte mia. Passano due giorni, ed ecco la nostra richiesta di prenderci una pausa. Gli abbiamo comunicato, in tre diversi tempi, che ci saremmo presi una pausa di qualche giorno. […] Antonio mi ha detto che non c’era più lo stesso spirito e Nicola ha detto che non sembravamo più squadra”.

Per poi rivelare: “Poi ho scoperto in diretta live che venivo ringraziato per essere un collaboratore. Alle 21 di sera apprendo che Bobo farà nuovi format. E quando sarebbero stati organizzati? Io a Bobo ho mandato il messaggio alle 16: come si fa a fare nuovi format in così pochi minuti? Poi abbiamo sentito anche che ‘era giusto cambiare’. La domanda ora è: ‘ma se era giusto cambiare, perché nessuno sapeva?’ Nessuno. Secondo me non lo sapeva nemmeno la manager. Magari qualche idea balenava già da prima? Magari dall’estate…”.

Adani ha poi analizzato l’accordo tra la Bobo TV e la Radio Serie A: “Io con la Lega non ho niente contro, conosco tutti. Ma io mi chiedo: un accordo del genere, con i tuoi fratelli ancora in attesa di una risposta da venerdì, come hai fatto a farlo? (riferendosi a Bobo, ndr.) Cosa c’entra la Radio della Lega con la Bobo TV? […] L’accordo è stato fulmineo. […] Antonio e Nicola sono amici spettacolari…e ho voluto tanto bene a Bobo. Ci tengo a dire anche che lo spogliatoio dovrebbe rimanere sacro e protetto…o almeno avrebbe dovuto. Chi ha amato per una vita può sopportare anche un tradimento”.

Sul futuro ha spiegato: “Non so cosa accadrà nei prossimi giorni. […] certamente torneremo a parlare. Quando? Non lo so. Ora non è tempo. Nel momento che si è interrotta una cosa non ce la faccio ad andare in diretta a dire quelle cose, soprattutto con chi ho condiviso una vita. La cosa che mi fa più male è vedere un amico che va in onda e sorride come se niente fosse, ma comunque lo rispetto”.

Per poi concludere: “La totale verità non ve la dirò mai. Non voglio essere costretto a separarmi se certi comportamenti non rispettassero la giustizia. In questo modo potrò godermi l’amicizia con tanti di voi. La seconda cosa che dico è che se non fossi Lele Adani, nella mia vita come migliore amico vorrei Lele Adani”.

Bobo Vieri: “Loro tre mi hanno lasciato solo”

Bobo Vieri non ci sta e ha replicato a Lele Adani, Antonio Cassano e Nicola Ventola, raccontando la sua versione dei fatti. Sul suo profilo Instagram ha fatto chiarezza: “In questi giorni hanno parlato in tanti, tranne il sottoscritto. […] Questo sarà il mio primo e unico commento su questa situazione. […] Il 31 ottobre ho avuto un diverbio con Lele sulle strategie social future della Bobo TV. Poi tutto è finito lì è non è stato scritto più niente da parte di nessuno”.

Ha poi aggiunto: “Tre giorni dopo, a poche ore dal live della puntata, Lele, Antonio e Nicola mi hanno comunicato con tre vocali che non si sarebbero presentati […] Mi sono trovato in grandissima difficoltà e in un angolo. Da quel momento per me è finito tutto”.

Vieri ha tirato in ballo Adani che dei tre è stato quello che si è esposto pubblicamente di più: “Sento parlare di rispetto per la gente e di tanto altro, ma in quel momento i miei 3 amici mi hanno lasciato solo”.

E poi ancora: “Ho pensato di non fare la diretta, però chi mi era vicino mi ha fatto capire che la Bobo TV ha il mio nome, che c’erano persone in PLB World che avevano prenotato per godersi una serata in compagnia o che avevano fatto l’abbonamento al canale. […] Quindi mi sono convinto nonostante l’umore, ad andare in onda con il sorriso ripartendo da zero. Era giusto così perché i professionisti si comportano in questo modo. Buona serata”.