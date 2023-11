Grande Fratello, ultime news e anticipazioni. Nuovo concorrente vip in arrivo nella Casa più spiata e famosa d’Italia. Di chi si tratta? Di uno sportivo che ha già preso parte ad altri reality show della televisione italiana. Ovviamente non sarà l’unico nuovo ingresso. Il conduttore e autore principale della chiacchierata e fortunata trasmissione di Canale 5, Alfonso Signorini, ha dichiarato: “Il GF è una macchina che non si ferma mai. Presto infatti arriveranno altri inquilini nella casa e tra questi potrebbe esserci alche qualcuno di voi, mandate le candidature“.

L’indiscrezione fragorosa è stata diffusa dalla blogger e influencer Deianira Marzano: “Pare che prossimamente nella casa del Grande Fratello entrerà un mio compaesano già con vari reality nel suo storico! Uno sportivo judoka“.

Chi sarebbe? Semplice, no: Marco Maddaloni, il vincitore dell’Isola dei famosi 2019. In quell’edizione del reality show di Canale 5 insieme a lui in Honduras c’era anche l’attrice venezuelana e star delle telenovelas Grecia Colmenares.

Marco Maddaloni al Grande Fratello Party

Il vincitore dell’Isola dei famosi 2019 Marco Maddaloni si era già espresso su una sua possibile partecipazione come concorrente al Grande Fratello durante una sua ospitata al GF Party.

Il 38enne judoka e personaggio televisivo italiano con cittadinanza albanese aveva dichiarato in tal occasione: “Ogni volta che mi propongono il GF io dico ‘io voglio fare il GF Party e non voglio entrare nella casa con gli altri’. Questo mi pare il GF del cambiamento, lo aspettavamo tutti e non ha deluso. Sembra una delle prime edizioni. Poi certo, non è proprio come quelle, perché i tempi cambiano. Però ci fa rivivere quelle belle stagioni”.

E poi ancora: “Lì dentro c’è Grecia che io ho conosciuto a L’Isola dei Famosi. Alla partenza dissi ‘Grecia mi ricorda mia madre io la porterò fino alla fine’. Bene, dopo una settimana sono stato il primo a nominarla. A L’Isola lei era fidanzata con un ragazzo più giovane, adesso però non ci sta più insieme. Non penso sia single adesso, è una donna alla quale piace la compagnia. Il suo tipo? Giovane, palestrato e molto bello. Anche a L’Isola era simpatica, ma non come al Grande Fratello. Questo perché lì non mangiavamo e anche lei si stancava quando era a stomaco vuoto come tutti gli altri”.

Dunque Grecia è una vecchia conoscenza di Marco Maddaloni? 😅 Twittate con #GFPARTY per interagire in diretta con noi! Seguite qui ORA la diretta https://t.co/zVuErooTVV @AndreaDianetti #AnnieMazzola #GrandeFratello pic.twitter.com/GYsQghdF4F — Grande Fratello (@GrandeFratello) September 21, 2023