Alessandro Basciano avverte Sophie Codegoni: “Ho deciso di andare lontano”

Alessandro Basciano ha lanciato un monito alla sua ex compagna e mamma di sua figlia, Sophie Codegoni, tramite i social. Dopo aver pianto nello studio tv di Silvia Toffanin, Verissimo, l’ex concorrente pluritatuato del Grande Fratello Vip ha smentito categoricamente di aver tradito l’ex tronista di Uomini e Donne e ha pubblicato una lettera piuttosto fragorosa del suo avvocato indirizzata al legale della sua ex fidanzata su Instagram Story.

Come ben ricorderete l’ex tronista di Uomini e Donne ed ex gieffina vip Sophie Codegoni ha accusato Alessandro Basciano di averla tradita e di averla presa a schiaffi a Mykonos. Lui è tornato di recente a Verissimo per spazzare via tutte queste voci e ribadire di non averla mai tradita.

Qualche giorno fa il deejay ed ex gieffino vip Alessandro Basciano si è sfogato su IS: “C’è chi pensa ai nuovi look e a non rientrare a casa la sera a casa della propria figlia e c’è chi invece deve pregare invano per poterla vedere… non scordate mai chi siete e da dove venite”.

Poi ha condiviso il contenuto di una mail presumibilmente inviata dal suo avvocato a quello di Sophie Codegoni. Nel testo si parla di “assenza ingiustificata e a noi non comunicata della Sign.ra Codegoni al primo incontro per la negoziazione”. La frase sottolinea che Basciano avrebbe “perso fiducia in questo percorso e non intende effettuare altri incontri”.

Pare inoltre che Sophie avrebbe dichiarato di avere già un’altra relazione in corso. “Se è vera la dichiarazione della Codegoni di avere un altro uomo, sia chiaro che lo stesso non debba avere rapporti con la figlia in quanto ancora troppo piccola e potrete addirittura coincidere la figura del padre”.

Ora l’ex corteggiatore di Uomini e Donne e deejay ha lanciato un ultimatum alla sua ex compagna, annunciando la sua fuga dall’Italia: “È forse arrivato quel momento in cui ti sei fatto mille domande e hai cercato invano mille risposte, ho dato tutto me stesso ho combattuto e sofferto per il bene della mia famiglia, alla fine a testa alta so di avercela messa tutta e non posso dire di non averci provato, ora è giusto riprovare a ritrovare me stesso”.

Per poi concludere: “Sono due mesi che convivo con attacchi di panico e ansia, la mia salute e il mio stato d’animo purtroppo non sono dei migliori. Ho deciso di andare lontano, forse l’unico modo per poter realmente far sentire la mia mancanza o forse no. Ho in ballo nuovi progetti importanti e ve ne parlerò, non vi nascondo la mia malinconia, ma purtroppo è stato tutto a senso unico, mi manca, mi manca tutto. Ale”.