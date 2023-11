Marco Mazzoli ha offeso e umiliato Selvaggia Lucarelli durante una diretta social, in seguito alla critica pungente dell’opinionista sui candidati per l’Ambrogino d’Oro 2023. L’osservazione acuta e al vetriolo della scrittrice e giurata di Ballando con le Stelle non è andata giù all’ex naufrago vip dell’Isola dei famosi che è andato su tutte le furie. I due personaggi famosi sono ai ferri corti.

Mazzoli ha attaccato subito la giurata di Ballando con le Stelle: “Selvaggia Lucarelli, a parte che io non ho mai capito che ca**o fai nella vita e chi ca**o sei. Che titolo hai? Giornalista di cosa e di chi? Opinionista? Ma che lavoro è? Ha iniziato a pubblicare una serie di mi****te sulla sua pagina Instagram lamentandosi del fatto che le persone che quest’anno sono state candidate all’Ambrogino d’oro sono persone che non dovrebbero essere prese in considerazione. Ha detto ‘Marco Mazzoli de Lo Zoo, il programma che bestemmia’. Tu sintetizzi 25 anni del programma più ascoltato in Italia dicendo che noi bestemmiamo. Ma dove ca**o l’hai sentita questa cosa? Ci vogliono candidare per le cose che abbiamo fatto per l’ambiente e gli animali. Che ca**o vuoi e chi ca**o sei? Lavora!”.

Marco Mazzoli vs Selvaggia Lucarelli:

Ma che lavoro fai, chi sei, che titolo hai, giornalista di cosa, opinionista? che lavoro è❓️ pic.twitter.com/8fEvbUS5Bd — 1984 (@sconnesso_) November 17, 2023

Selvaggia ha replicato sui suoi social, pubblicando alcuni screen di articoli relativi a una bestemmia pronunciata da una radiospettatrice durante il programma Lo Zoo di 105. La controreplica non si è fatta attendere.

Mazzoli ha asserito: “E cosa fa la simpatica signora sola? Va a cercare un articolo di 10 anni fa in cui Santina, nostra vittima di scherzi chiamata in diretta tira la bestemmia. Lei usa questo articolo per sottolineare che noi siamo un programma di bestemmie. Poverina, io capisco. Perché è una cosa molto brutta la solitudine è brutta. A 50 anni essere sole è terribile. Io ti auguro con tutto il cuore di trovare un uomo, una donna, non conosco i tuoi gusti. Spero tu trovi una persona, perché la solitudine è una cosa terribile e che fa fare queste figuracce“.

In realtà Selvaggia non è sola ed è felicemente fidanzata con lo chef Lorenzo Biagiarelli.