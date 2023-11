“Mancanze, da una parte e dall’altra, che ci fanno avere dei dubbi”, parlano Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi. Si sono lasciati per davvero? Tra i due ex concorrenti del Grande Fratello Vip è davvero finita? Lo scoop lanciato in esclusiva dalla testata giornalistica diretta da Fabrizio Corona, Dillinger News, corrisponde al vero? I due personaggi famosi hanno fatto chiarezza dalle pagine del settimanale di cronaca rosa Chi.

Dopo numerose crisi di coppia e voci di rottura, ora Giulia e Pierpaolo hanno rotto il muro del silenzio. Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli stanno ancora insieme oppure no?

La famosa influencer e showgirl ha dichiarato alla rivista di gossip: “Le voci sono iniziate perché un nostro caro amico, in maniera bonaria, ha dato un’interpretazione personale di alcune confidenze che gli abbiamo fatto. Poi è chiaro che, se queste cose vengono riportate per sbaglio a chi di mestiere vive di news, diventano di tutti“.

L’ex velino del tg satirico di Canale 5, Striscia la notizia, ha continuato: “Le voci dove nascono? Siamo complici, siamo il supporto l’uno dell’altra, ci motiviamo a vicenda, siamo amanti e ci vogliamo un bene infinito, ma saremmo ipocriti se non ammettessimo che, nel nostro rapporto, non ci siano mancanze, da una parte e dall’altra, che ci fanno avere dei dubbi. Quando ci sposeremo o lasceremo lo decideremo solo noi e potrebbe essere domani, fra un anno o mai“.

L’ex gieffina vip ha voluto entrare maggiormente nei dettagli: “Dubbi e mancanze che teniamo per noi. Stiamo analizzando in maniera razionale il nostro rapporto, i nostri sentimenti, il nostro modo di essere quando siamo insieme e quando siamo distanti. Stiamo riflettendo su ciò che ci fa stare bene e ciò che ci fa soffrire. Ci stiamo interrogando su quanto siamo condizionati dal pensiero che gli altri hanno di noi e quanto, a volte, non ci sentiamo liberi perché temiamo di essere giudicati. Non parlo di quelli che, per vivere, devono scrivere o parlare dei momenti difficili degli altri, ma delle persone che ci vogliono bene davvero”.

