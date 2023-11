“Grande Fratello iniziato con problemi e critiche”, Alfonso Signorini giustifica i bassi ascolti di questa edizione

“Grande Fratello iniziato con problemi e critiche”, Alfonso Signorini giustifica così i bassi ascolti tv e share di questa edizione del famoso e chiacchierato reality show di Canale 5. Secondo il conduttore e autore del GF, il bilancio di questi due mesi è positivo: “Sono molto contento e non era scontato che riuscisse ad avere questi ascolti, visto che era partito con problemi e critiche, con un cast fatto in prevalenza da persone comuni che incuriosiscono meno il pubblico“. Il popolo del web è invece molto deluso sia dal cast che dalle dinamiche quasi assenti tra i concorrenti di questa edizione del reality.

“Quest’anno c’è una maggiore educazione – ha continuato Alfonso a Tv Sorrisi e Canzoni –. Tutte le persone dentro la Casa sanno quali sono i limiti da rispettare, sono mature, anche se giovani e senza esperienze in tv. Non sono schiavi dei social e portano in scena storie di vita in cui ognuno si rispecchia”.

Per poi concludere con un parere su Cesara Buonamici e Rebecca Staffelli: “Sono bravissime. Cesara è molto intelligente ed empatica, dà una lettura del programma sempre rassicurante, è costruttiva, non troppo critica e questo tranquillizza lo spettatore. Rebecca vive questa esperienza con tanta voglia di imparare, essendo al debutto in tv, con le sue insicurezze e il suo entusiasmo. Migliora in fretta, avrà un bel futuro”.

INTERVISTA ESCLUSIVA AD ALBERTO MEZZETTI SU GRANDE FRATELLO E PROGETTI FUTURI

Grande Fratello: il mea culpa di Alfonso Signorini

Prima del debutto dell’attuale edizione del GF, Alfonso Signorini aveva parlato in questi termini della precedente edizione del Grande Fratello Vip: “Ritorniamo alle origini non solo nel nome, ma anche nel format. Abbiamo voluto dare, su suggerimento dell’editore, un ritorno alla normalità. C’era un gran bisogno di normalità. Il punto di forza di questa edizione sono le persone comuni che hanno delle storie bellissime da raccontare, ognuno di loro arriva da una realtà diversa. Sono tutte persone che lavorano e che non smaniano per avere una carriera televisiva, a parte un paio. Tutti gli altri ci hanno detto ‘finito il Grande Fratello torneremo alla nostra vita’. Ci sarà gente che non vive con lo smartphone in mano. Esiste ancora una Italia che si alza alle sei del mattino per andare a lavoro. La mia missione è portare in tv questa normalità”.

Per poi fare mea culpa: “Le critiche dell’anno scorso erano fondate, purtroppo abbiamo sbagliato il cast, non siamo perfetti. Anche io mi ero innamorato di persone che nel corso del programma mi hanno deluso. E devo confessarti che questo disagio l’ho vissuto durante le dirette. Sono arrivato a dire in diretta ‘risultate respingenti che quando vi guardo cambio canale’, un conduttore che dice una cosa del genere! Però era quello che pensavo”.