Finalista dell’Isola dei famosi cambia vita e torna a fare la barista. Ha spiegato le motivazioni di questa scelta in un bellissimo e toccante post social condiviso con i suoi followers di Instagram e Facebook. Non è la prima e di certo non sarà neanche l’ultima ex concorrente di reality show o Vip che lascia il mondo dello show business per dedicarsi alla famiglia e ai lavori della gente comune. Di chi stiamo parlando?

Nel 2016 ha partecipato all’undicesima edizione del reality show di Canale 5, L’Isola dei Famosi, condotta da Alessia Marcuzzi diventando una finalista (quinto posto dietro a Paola Caruso, Mercedesz Henger, Jonas Berami e il vincitore Giacobbe Fragomeni) e nel 2019 ha preso parte al cast fisso di Ciao Darwin, ma ora l’ex modella ed ex showgirl è tornata alla vita precedente lontana dai riflettori mediatici e dagli studi televisivi.

Chi è? La spagnola Gracia de Torres! L’ex naufraga vip spagnola dell’Isola dei famosi italiana ha pubblicato un lungo post social alcune settimane fa in cui ha fatto un’analisi del terribile periodo che stiamo vivendo a livello mondiale, tra la Guerra in Ucraina da parte della Russia e il conflitto bellico tra Israele e Hamas in Palestina, spiegando le motivazioni della sua assenza dai social.

Gracia ha esordito così: “Ultimamente mi sento molto fuori da questo mondo dei social. La verità è che volevo tornare indietro e condividere tutti i problemi e tutte le fasi che attraversa la mia vita, perché è così che sto imparando anch’io. Vedo che non sono sola e che anche il sentirsi male o perso va bene. Ultimamente non mi funziona. Le guerre ci sono sempre state, ma forse adesso sono più matura, più anziana o sono mamma“.

Gracia de Torres ha poi aggiunto: “Non posso far finta di niente e continuare a postare cose. Ogni giorno vedo tante immagini di bambini e famiglie distrutte e mi sento impotente, mi sento parte di tutto ciò senza fare nulla. Ebbene, la mia assenza a parte questo è legata al fatto che ogni giorno mi rendo conto sempre di più che i momenti più importanti vanno vissuti”.

Per poi rivelare: “Volevo dirvi che non faccio più la modella né lavoro in televisione, ho lasciato il mio lavoro degli ultimi 13 anni, quello che mi ha fatto vivere e creare la mia famiglia. Adesso faccio la cameriera e lavoro nel bar dei miei genitori, che gestiscono con tanta fatica da anni e per molti lo sarà. Perché? Beh, perché a volte le cose più semplici e la stabilità emotiva sono più importanti di un lavoro o di qualcosa di apparentemente superficiale”.

Bravissima Gracia. Auguroni anche da parte della nostra redazione!