“Mai visto prima, mi faceva ca**re”, ex opinionista vip fa a pezzi il Grande Fratello

“Mai visto prima, mi faceva ca**re”, un ex opinionista vip ha fatto letteralmente a pezzi il Grande Fratello. Il famoso e popolare reality show di Canale 5 finisce sempre al centro delle polemiche e dello scandalo. Quest’anno l’amministratore delegato e vicepresidente esecutivo di Mediaset, Pier Silvio Berlusconi, ha deciso di dare un taglio netto al passato, ripulendo l’immagine super trash del GF e dell’Isola dei famosi.

Ora è arrivata una stoccata al vetriolo durissima nei confronti del Grande Fratello Vip da parte di un ex opinionista del chiacchierato reality show di Canale 5. Di chi stiamo parlando?

Il famoso cantante e conduttore Pupo si è lasciato andare a dichiarazioni molto fragorose sul GF Vip dalle pagine del quotidiano La Repubblica. Che cosa ha dichiarato?

L’ex opinionista fisso del GF Vip, Pupo, ha asserito: “Per due anni ho fatto l’opinionista del Grande Fratello, c’era la pandemia e avevo poco da fare: ma non ho mai visto un minuto del Grande Fratello in vita mia. C’era chi lo seguiva per me, un autore tv. Io non avevo la forza di guardarlo per quanto mi faceva ca**re”.

Poi si è soffermato sulla sua lunga carriera artistica. “Cosa mi considero? Prima un cantautore e poi un discreto conduttore televisivo – ha continuato Pupo –. Non sono un ospite e infatti non vado, mi invitano tutti ma non vado. Mi sembra non abbia più senso e non ho bisogno né di soldi né di popolarità. Oggi non farei più un programma giornaliero, mi ha salvato economicamente ma ho già dato. Fare i giudici nei talent, poi, è assurdo, tutti protagonisti”.

