Ilary Blasi su Francesco Totti e Noemi Bocchi: “Ha giurato davanti ai figli che era tutto inventato”

Ilary Blasi ha rilasciato dichiarazioni clamorose sull’ex marito Francesco Totti e Noemi Bocchi nel suo documentario Unica che sta sbancando su Netflix. La famosa e popolare conduttrice televisiva di Mediaset ha toccato tutti i punti, dall’inizio della sua relazione sentimentale con l’ex capitano della Roma e della Nazionale italiana di calcio all’addio con tanto di tradimento.

Oggi va a gonfie vele la storia d’amore tra Ilary e Bastian. Idem per la relazione sentimentale di Francesco Totti con Noemi Bocchi. Però Ilary Blasi si è tolta qualche sassolino dalle scarpe nel documentario Unica, rivelando verità molto scomode sul conto dell’ex marito.

«Facevamo se**o regolarmente» prima dell’ottobre 2021, l’ex presentatrice del Grande Fratello Vip ha descritto così la storia d’amore con Francesco Totti: era una coppia solida. «È stata davvero una bella storia d’amore, un matrimonio felice. Oggi sono consapevole che le cose finiscono, può succedere. Ma sono le modalità: mi aspettavo un marito che si sedesse davanti a me e mi parlasse».

La storia tra i due comincia a vacillare quando Francesco Totti trova sul cellulare di Ilary dei messaggi scambiati con un’amica su un caffè preso con un ragazzo. «Non è entrato in camera e mi ha vista sco***e con un altro. Per una volta in 20 anni toccava a lui credermi», ha spiegato la conduttrice. Ma per lei è iniziato un periodo di sensi di colpa perché «lui mi faceva sentire in colpa».

Dopo aver visto sui giornali e le riviste le ormai famose foto con Noemi Bocchi allo stadio dietro Francesco Totti, Ilary Blasi ha chiesto spiegazioni al marito: «Ha giurato prima davanti a me e poi davanti ai figli che era tutto inventato».

È grazie alla figlia Isabel che Ilary Blasi ha scoperto tutto sulla relazione del marito con Noemi Bocchi. «A fine giugno, Francesco porta Isabel a pranzo fuori e lei torna con tanti giochi – ha detto la conduttrice tv -. Mi dice che è stata fuori con degli amichetti. Al secondo weekend tona di nuovo con tanti giochi. Le chiedo chi sono questi bambini. Mi dice il soprannome di una bambina e che ha un fratello più piccolo. Mi ricordo di aver letto su un giornale che questa ragazza aveva dei figli. Inizio a unire puntini. Faccio un po’ di chiamate per scoprire come si chiamano i suoi figli. E coincideva tutto. Finalmente avevo le risposte. Mi sono sentita stupida, ho provato umiliazione, schifo e un po’ di rabbia, ma leggera, perché i sensi di colpa non c’erano più, erano spariti».

Poi, la decisione di avere risposte certe. Così Ilary ha ingaggiato un investigatore privato per seguire Francesco Totti. Ha trovato la sua auto sotto casa di Noemi Bocchi. Tutto questo quando «la sera prima mi cercava se**ualmente», ha rivelato la conduttrice tv.