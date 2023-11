Nicolas Ghesquière confermato direttore artistico delle collezioni donna di Louis Vuitton

Nicolas Ghesquière è stato confermato direttore artistico delle collezioni donna della prestigiosa maison di moda francese Louis Vuitton. La celebre azienda specializzata in accessori moda e pelletteria appartiene alla multinazionale di beni di lusso francese Moët Hennessy Louis Vuitton SA e ne è il marchio principale. Rappresenta una delle principali case di moda internazionali al mondo e vende i suoi prodotti attraverso boutique indipendenti, reparti di locazione di fascia alta, grandi magazzini e tramite la sezione e-commerce del proprio sito web. Per ben sei anni consecutivi è stato nominato il marchio di lusso più prezioso al mondo.

“Sono immensamente orgoglioso di collaborare con Nicolas Ghesquière, un vero genio creativo. La sua ridefinizione dell’universo femminile di Louis Vuitton, che comprende una nuova silhouette di prêt-à-porter, modelli iconici di pelletteria e calzature e numerose sfilate con destinazioni sorprendenti, ha contribuito fortemente al successo della Maison nell’ultimo decennio.Non vedo l’ora di continuare a costruire insieme il futuro di Louis Vuitton” ha dichiarato alla stampa Pietro Beccari, presidente e ceo di Louis Vuitton.

“È un vero onore continuare a scrivere la storia di Louis Vuitton. Abbiamo iniziato il primo capitolo dieci anni fa, definendo una nuova identità basata su un patrimonio straordinario e su una costante attenzione all’innovazione. Ho avuto il privilegio di collaborare con il talento e la competenza dei team della Maison per sviluppare nuovi codici. Sono sempre grato per la fiducia e il sostegno di Bernard Arnault e Pietro Beccari in questo incredibile viaggio”, ha spiegato lo stilista Ghesquière in una nota stampa.

