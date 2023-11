Sigarette è il nuovo singolo dei Lost Kids per Conspiracy Agency e distribuito da The Orchard. Questo nuovo brano del duo romano formato da Morow (vero nome Flavio Strabbioli) e Atoker (Gabriele Breccia) è il primo singolo dell’EP di prossima uscita “Chips”, che sarà composto da 7 tracce. Ecco il video del brano.

Sigarette dei Lost Kids: il significato del brano

“Il brano – spiega Morow, autore del testo – racconta l’uscita da una relazione tossica, un’impresa difficile come smettere di fumare: ci si ricasca sempre. Mi sono ispirato a un’esperienza personale in cui, ironia della sorte, ho ricominciato a fumare quando la relazione è iniziata e ho smesso quando è finita”.

Sigarette è un brano indie-pop con un ritornello in cui si sovrappongono le voci di Morow e Atoker, che hanno prodotto il brano insieme ad Alessandro Donadei.

Sigarette dei Lost Kids: l’audio del brano

Chi sono i Lost Kids? Biografia e carriera del duo musicale

Nati nel 2017, i Lost Kids hanno una formazione musicale mista: Morow ha seguito un percorso classico studiando pianoforte mentre Atoker produceva musica elettronica. Da questa diversità hanno sviluppato un approccio alla musica trasversale, ispirandosi a vari generi. Dopo aver pubblicato due EP, “Lost Tape” (2020) e “Syntetico” (2021), nel 2022 hanno partecipato a X Factor arrivando fino ai bootcamp e, nello stesso anno hanno affidato la direzione artistica del loro progetto musicale a Close Listen e Ayden Lau. Nel 2023 hanno pubblicato un altro EP, “Tutto male, grazie”, seguito dal singolo “Nostalgia”, mentre Morow ha iniziato un percorso da autore, in collaborazione con Leo Pari, lavorando per artisti come Leo Gassman e Irene Grandi.