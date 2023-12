Calendario Miss Grand Prix 2024: le foto dell’almanacco

Il Calendario Miss Grand Prix 2024 è già in edicola con la rivista Vip dal 24 novembre scorso. Le foto dell’almanacco con protagoniste le finaliste del concorso nazionale di bellezza femminile del patron Claudio Marastoni sono state scattate a ottobre in una delle più belle località d’Italia, San Benedetto del Tronto.

Calendario Miss Grand Prix 2024: le protagoniste

Le sei ragazze, che hanno posato per l’obiettivo di Graziano Micozzi di Studio 2G (make up a cura di Fabiola Capriotti), hanno conquistato le fasce nazionali all’ultima edizione di Miss Grand Prix, iniziando dalla vincitrice assoluta Azul Prandini e proseguendo con le fasciate Nicole Bursi (calcio), Giada Casalena (fitness), Gaia Catelli (cinema), Greta Galbianco (on the web 2023) e Fabiola Sacripante (moto).

La cittadina balneare marchigiana, sta vagliando la possibilità di legare il proprio nome alle finali nazionali di Miss Grand Prix 2024, con l’avallo del patron Claudio Marastoni, che nel corso di quest’anno ha portato a San Benedetto alcune manifestazioni di grande interesse nazionale, come Pasqua con le rosse, Rosso Italia, e 80 voglia di musica, nell’ambito della Notte della Lira.

Il calendario di Miss Grand Prix 2024 è stato realizzato nelle location più caratteristiche di San Benedetto del Tronto ed è stato presentato ufficialmente alla fiera internazionale Eicma di Milano Rho-Fiera.

Miss Grand Prix nella storia: l’albo d’oro delle vincitrici

1988 – Giusy Ravizza

1989 – Elena Mangano

1990 – Daniela Lanticina

1992 – Elisabetta Cappella

1993 – Silvia Camattari

1994 – Floriana Venditti

1995 – Alessandra Boi

1996 – Tessa Gelisio

1997 – Jessica Tanari

1998 – Cecilia Mozzini

1999 – Barbara Micucci

2000 – Anna Antonello

2001 – Silvia Ilaria Bolohan

2002 – Edelfa Chiara Masciotta

2003 – Barbara Bertuccelli

2004 – Debora Matrone

2005 – Alice Chinca

2006 – Mita Graziano

2007 – Raffaella Fico

2008 – Laura Berardi

2009 – Carlotta Maggiorana

2010 – Michela Montorsi

2011 – Irene Cavaglià

2012 – Denise Di Matteo

2013 – Margherita Molinari

2014 – Greta Dell’Anna

2015 – Silvia Paiola

2016 – Angelica Campanella

2017 – Carmen Crescenzi

2018 – Isabella Ceci

2019 – Saida Habibi

2020 – Camilla De Berardinis

2021 – Gabriella Bonizzardi

2022 – Martina Caucino

2023 – Azul Prandini