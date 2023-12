Fashion Awards 2023: Pamela Anderson consegnerà il Pandora Leader of Change Award

Fashion Awards 2023: ultime news e anticipazioni. La celebre star di Hollywood Pamela Anderson consegnerà il Pandora Leader of Change Award. La notizia è stata diffusa dal British Fashion Council. La premiazione è in programma per lunedì 4 dicembre nel Royal Albert Hall di Londra.

Organizzato dal Bfc, il Tfa è la principale raccolta fondi per la Fondazione Bfc e celebra il ruolo della moda tra cultura e intrattenimento. Pamela Anderson, attraverso il suo lavoro di recitazione e il suo sostegno a varie questioni sociali, per gli organizzatori “incarna l’emancipazione femminile e il progresso”.

Tra l’altro, viene scritto in una nota, “la capacità di Anderson di prendere il controllo della propria narrazione e di rimodellare la propria immagine pubblica mette in mostra il suo impegno per una rappresentazione autentica”. Anderson è l’ambasciatore globale di Pandora per l’intero marchio di gioielleria e il volto di Pandora Lab Grown Diamonds, linea realizzata con diamanti ‘coltivati’, tagliati e lucidati con energia rinnovabile al 100% e incastonati in argento o oro riciclato al 100%.

“Essere un pioniere ed essere se stessi è difficile da fare in un mondo come quello di oggi – ha commentato la famosa attrice e attivista Pamela Anderson – che ti dice costantemente di essere qualcos’altro. È difficile scegliere la strada che nessuno ha mai percorso prima, pronunciare parole che non sono quelle che dicono tutti gli altri. In tempi in cui le tendenze conquistano l’intero globo in un batter d’occhio, abbiamo un disperato bisogno di questi pensatori unici che abbiano il coraggio di uscire dall’uniformità di tante piattaforme”.

I Fashion Awards 2023 presentati da Pandora riuniscono una comunità globale a Londra, capitale della creatività della moda, per amplificare i leader del cambiamento, celebrare l’eccellenza nella creatività e sostenere la nuova generazione di talenti creativi. L’evento è la principale raccolta fondi della Bfc Foundation che sostiene la crescita futura e il successo dell’industria della moda britannica. Nell’anno finanziario 2022/2023, il Bfc ha sostenuto con oltre 1,2 milioni di sterline di fondi designer e studiosi.