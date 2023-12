Edoardo Santini cambia vita: da modello più bello d’Italia a prete

Edoardo Santini cambia vita: da modello più bello d’Italia nel 2019 a prete. Una vera e propria eccezione vista la drammatica e impressionante crisi di vocazioni degli ultimi decenni nel mondo Occidentale. Negli ambienti ecclesiastici di tutto il pianeta non si fa altro che parlare da tanti anni ormai di questa emorragia di vocazioni visto che per lunghi secoli il vecchio continente è stato fertile e generoso nel donare missionari, suore, sacerdoti pieni di zelo apostolico. La storia di Edoardo ha conquistato davvero tutti.

In un post e video su Instagram il giovanissimo modello ha annunciato la decisione di iniziare la strada religiosa verso il seminario: “In questi anni ho avuto modo di incontrare dei ragazzi che mostrandomi cosa vuol dire essere chiesa mi hanno dato la forza di indagare questa domanda che mi porto dietro fin da quando ero piccolo, ma che varie paure mi impedivano di approfondire. L’anno scorso per fare un primo passo sono andato a vivere con due preti, è stata l’esperienza più bella della mia vita. Esperienza che mi ha permesso di trovare nella quotidianità la risposta che mi aspettavo scendesse dall’alto”.

In un’intervista rilasciata a La Nazione ha spiegato: “Diventerò sacerdote? Sono qui per scoprirlo. Ma ho fatto quel passo che mi terrorizzava, che mi impediva di essere pienamente me stesso, pronto nel caso a dire ok, ho sbagliato, ma quello di cui sono certo è che non mi pentirò di questo viaggio”.

Ora studia teologia e presta servizi a due parrocchie nella diocesi fiorentina: “Dei sì comportano inevitabilmente dei no. Non abbandono tutto, perché le mie passioni fanno parte di me ma le vivrò e riproporrò in contesti diversi. Devo dire che mi ero costruito più muri di quanti in realtà ce ne fossero. C’è chi parla alle spalle, chi non si fa problemi a dirmi che sono una delusione anche in famiglia, ma c’è anche chi mi appoggia. Credenti e non. Ho fatto quel passo che mi terrorizzava, che mi impediva di essere pienamente me stesso. Quello di cui però sono certo è che non mi pentirò di questo viaggio, perché a ora posso gridare: Sono Edoardo, 21 anni e sono felice”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Edoardo Santini (@_edoardosantini_)