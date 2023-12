Alex Nuccetelli su Francesco Totti e Noemi Bocchi: “Lui non ha vizi, lei ha tanta dolcezza”

Alex Nuccetelli si è espresso sulla coppia vip formata da Francesco Totti e Noemi Bocchi, dopo il clamore suscitato dal documentario Unica di Ilary Blasi. L’ex capitano della Roma e della Nazionale italiana di calcio si è trincerato dietro un secco no comment. Al suo posto ha parlato il suo grande amico, Alex Nuccetelli. L’ex compagno di Antonella Mosetti e papà vip dell’ex gieffina Asia Nuccetelli ha rilasciato due interviste in cui ha esposto il suo pensiero.

Oggi va a gonfie vele la storia d’amore tra Ilary e Bastian. Idem per la relazione sentimentale di Francesco Totti con Noemi Bocchi che va avanti da ormi due anni.

“Penso che Ilary abbia sofferto, ma posso assicurarvi che anche Francesco ha vissuto la stessa cosa quando è uscita la storia del caffè. C’è anche un pizzico di orgoglio in lui, noi tutti comuni mortali siamo stati traditi e umiliati, ma per lui che è il re di Roma…”, ha dichiarato Nuccetelli a Tag24 […].

“Noemi ha una qualità che a Francesco è sempre mancata, lei ha tanta dolcezza, tanto affetto, tanta vicinanza”, ha aggiunto il personal trainer smontando le accuse circolate su Noemi, da molti dipinta come una manipolatrice e un’arrampicatrice sociale: “Parla di Francesco in modo positivo, esprime concetti importanti. Questo lo fa quando c’è lui, ma anche in sua assenza. Per un uomo è basilare per affrontare un rapporto e avere una vita insieme. Francesco lo vedo molto molto felice”.

Intervistato su Radio UniCusano, Nuccetelli ha parlato della fedeltà di Totti: “Con Noemi ha trovato una dimensione diversa ed è assolutamente fedele. Lui è davvero soddisfatto e felice con lei. Ma non posso dire che Francesco non ha mai tradito Ilary con Noemi perché quando si incontravano alle mie serate era tutto ancora in stato embrionale”. Poi Nuccetelli ha concluso: “Francesco non ha vizi, è sempre stato salutista ma gli piacciono le donne”. […]

