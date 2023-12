Grande Fratello, le rivelazioni di un concorrente: “Quello che ci dicono prima delle puntate”

Grande Fratello, ultime news e anticipazioni. A far discutere sono le rivelazioni di un concorrente dell’attuale edizione del famoso e popolare reality show di Canale 5. Paolo Masella ha dato delle dritte e alcuni consigli preziosi a una delle nuove arrivate. Il macellaio romano durante una chiacchierata con Greta Rossetti ha svelato che gli autori avrebbero detto a lui e agli altri gieffini di non chiamare Alfonso con il nomignolo “Alfo”.

Paolo ha già avvisato Greta dicendole di evitare soprannomi o nomignoli il conduttore e autore televisivo del GF: “Ti chiamano in confessionale anche prima della puntata e ti dicono alcune cose, tipo delle dritte. Ti danno delle informazioni e ti aiutano. Tipo di dicono di non chiamare Alfonso Alfo. […] Poi comunque con il tempo vi abituerete anche a tutte le altre cose della casa e vedrete da soli il resto“.

Greta ha chiesto il motivo di questa decisione e poi si è risposta da sola: “Come mai? Forse per una questione di rispetto, visto che in effetti non è bello chiamarlo così in diretta. Comunque va bene e poi capisco anche il motivo quindi ci sta tutta“.

Il vincitore dell’Isola dei famosi 2019 e neo concorrente del Grande Fratello Marco Maddaloni è intervenuto sulla questione e si è detto d’accordo con il conduttore tv: “Ma sì è giusto ragazzi anche perché lui può dire ‘io mi chiamo Alfonso e vorrei essere chiamato così’. Quindi perché noi dobbiamo chiamarlo Alfo?”.

Marco Maddaloni al Grande Fratello Party

Il vincitore dell’Isola dei famosi 2019 Marco Maddaloni si era già espresso su una sua possibile partecipazione come concorrente al Grande Fratello durante una sua ospitata al GF Party.

Il 38enne judoka e personaggio televisivo italiano con cittadinanza albanese aveva dichiarato in tal occasione: “Ogni volta che mi propongono il GF io dico ‘io voglio fare il GF Party e non voglio entrare nella casa con gli altri’. Questo mi pare il GF del cambiamento, lo aspettavamo tutti e non ha deluso. Sembra una delle prime edizioni. Poi certo, non è proprio come quelle, perché i tempi cambiano. Però ci fa rivivere quelle belle stagioni”.

E poi ancora: “Lì dentro c’è Grecia che io ho conosciuto a L’Isola dei Famosi. Alla partenza dissi ‘Grecia mi ricorda mia madre io la porterò fino alla fine’. Bene, dopo una settimana sono stato il primo a nominarla. A L’Isola lei era fidanzata con un ragazzo più giovane, adesso però non ci sta più insieme. Non penso sia single adesso, è una donna alla quale piace la compagnia. Il suo tipo? Giovane, palestrato e molto bello. Anche a L’Isola era simpatica, ma non come al Grande Fratello. Questo perché lì non mangiavamo e anche lei si stancava quando era a stomaco vuoto come tutti gli altri”.