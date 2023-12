Ida Platano parla di Riccardo Guarnieri e Alessandro Vicinanza a Verissimo

Ida Platano è tornata a parlare di Riccardo Guarnieri e Alessandro Vicinanza durante la sua ospitata a Verissimo. La prima dama over a salire sul trono classico di Uomini e Donne si è lasciata andare ad alcune confidenze molto intime con la padrona di casa, Silvia Toffanin. Alla domanda se tornasse in studio Riccardo Guarnieri per lei, la tronista è rimasta inizialmente provata. Ida ha infatti dichiarato: “Certo che è stato importante. Se tornasse da me? Quando dico che ho sofferto per amore intendo lui. Prima nel dire che avevo vissuto momenti brutti e di sofferenza intendevo per la fine della storia con lui”.

E poi ancora: “La differenza tra la storia con Riccardo e quella con Alessandro? Ci sono un sacco di forme di amori diversi. Dici che mi sono illuminata quando hai nominato Riccardo? Ci sono amori che ti senti come se ti mancasse l’aria ed era quello con Riccardo. Poi ci sono amori diversi e più spensierati. Cosa provo per Riccardo? Qualcosa è rimasto, c’è dell’affetto. Anche se ce ne siamo dette di tutti i colori, ma è lo stesso, tra noi è rimasto affetto per quello che di bello c’è stato”.

Come mai è finita con Alessandro Vicinanza di Uomini e Donne? “Tornare a Uomini e Donne è stato bello – ha ammesso la tronista del trono classico -, quella è la mia famiglia. Ho rivisto quelli a cui tengo e mi fanno sentire a casa mia. Come mai è finita con Alessandro? Lui inizia con queste frasi che non sta bene e non si sente felice. Mi diceva queste cose. Non è mai stato chiaro, ma da parte sua era finita e non riusciva a dirmelo. Questa situazione è durata da luglio in poi almeno tre mesi. Era distante e anche al telefono era freddo. Poi definitivamente ai primi di ottobre mi ha detto che non se la sentiva e voleva chiudere la storia. Io ho reagito male. Dopo mi sono detta che io le avevo provate tutte. Io non rincorro più nessuno. Non mi voglio più ritrovare nella situazione del passato”.

“Se mi ha tradita? Secondo me no. Però non so se era più innamorato di me. Mi ha detto ‘io questa storia la vedo impossibile’. Questo perché io abito al nord e lui al sud. – ha continuato Ida – Ma questo lui lo sapeva già dall’inizio. Quindi perché ha voluto cominciare la relazione? Io ero innamorata e stavo benissimo con lui che mi dava la spensieratezza dopo anni complicati. Eravamo complici e abbiamo passato momenti bellissimi”.

L’ha rivisto dopo del tempo e per lei è sotterrata questa storia. Non prova più nulla per lui e non ha sentito nulla quando l’ha rivisto, forse rabbia per le cose che ha detto in alcune dichiarazioni rilasciate negli ultimi mesi alla stampa.

La tronista di Uomini e Donne Ida Platano ha parlato anche di suo figlio: “Ora mi auguro di trovare l’amore per sempre. Questo è quello che mi manda avanti e mi fa vivere. Poi quello che accadrà lo prenderò. Per il momento vengo qui da te da sola. Poi io ho il mio ometto, il mio unico e vero amore, Samuele di 13 anni. Io l’ho cresciuto da sola e sono così fiera di lui. Adesso stiamo vivendo una situazione delicata e mi auguro che tutto vada bene. Adesso mi auguro di sorridere sempre di più e di stare bene con il mio bambino e poi se arriverà l’amore di un uomo lo accoglierò”.