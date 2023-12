Andreas Muller e Veronica Peparini parlano della malattia delle gemelle

Andreas Muller e Veronica Peparini hanno parlato della malattia delle gemelle durante l’ultima puntata di Verissimo. Ospiti in collegamento con la conduttrice del programma tv di Canale 5, Silvia Toffanin, la coppia vip si è soffermata sulla trasfusione feto fetale. Dopo un periodo davvero difficile e delicato, Andreas e Veronica stanno molto meglio.

La compagna di Andreas Muller, Veronica Peparini, ha spiegato: “Sto meglio, adesso abbiamo passato un periodo particolare, ma tutto sta andando meglio. Sono molto più rilassata dei primi giorni. Ci è preso uno spavento dopo che siamo venuti a Verissimo. Una settimana dopo ci è preso un bel colpo. Adesso però va davvero meglio”.

Per poi rivelare: “Essendo una gravidanza gemellare è già complicata. La mia di più perché ha la possibilità di queste problematiche che possono accadere. La mia era la malattia feto fetale. Le gemelle stanno nella stessa placenta in sacchi divisi. Una delle gemelle può diventare donatrice del sangue all’altra. Il sacco di una è come se si ritirasse e prosciugasse. Non sanno la malattia da cosa è scaturita, ma possono intervenire. Sono gravidanze che vanno monitorate con degli specialisti. Perché è importante prenderle in tempo. Io non ero nella fase acuta, ero all’inizio della malattia. Se uno è nella fase acuta può essere troppo tardi per intervenire. Le bambine però stanno meglio e i liquidi sono quasi ritornati uguali”.

Muller ha poi rivelato: “Siamo andati a questa visita di controllo dopo che siamo stati da te. Le dottoresse si sono spaventate. Noi siamo sbiancati. Non eravamo esperti in materia. Stava accadendo questa cosa qui, della malattia feto fetale. Ci hanno messo in allerta. Le dottoresse non si aspettavano che sarebbe successo perché tutto stava andando benissimo”.

Per poi concludere: “Da quel momento lei ha iniziato a riposarsi un po’. Fermarla è impossibile perché è una donna e un’artista che era sempre in movimento, però si sta riposando. Le bambine non sono fuori pericolo, ma lo saranno quando nasceranno. Dopo la visita ero molto preoccupato”.

