Lorella Cuccarini è la più amata dagli italiani? “Un’espressione che mi fa venire l’orticaria”, ha dichiarato la famosa conduttrice tv in una lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera. Come ben ricorderete Lorella è stata per tantissimi anni la testimonial di una campagna pubblicitaria di una nota azienda italiana di mobili da cucina il cui slogan è sempre stato: “La più amata dagli italiani”. Al giornalista Renato Franco ha dichiarato: “Mi sento molto amata, lo vivo tutti i giorni nel contatto con le persone, in teatro con Rapunzel o in tv ad Amici, ma la più amata era la cucina”.

Tornerà presto in Rai poiché Amadeus l’ha scelta come co-conduttrice di una serata del Festival di Sanremo 2024. I suoi haters insinuano che lei sia stata scelta per compiacere il Governo di destra presieduto da Giorgia Meloni: “Ci faccio una risata sopra. Vivo la vita reale, non la bolla dei social, i detrattori lasciano il tempo che trovano, queste sono cattiverie che possono colpirti quando sei più giovane. Dopo quasi 40 anni di carriera faccio parlare il mio lavoro, non devo dare spiegazioni a nessuno”.

Tra lei e il conduttore del Festival di Sanremo c’è un legame speciale: “Amadeus mi ha mandato un messaggio per dirmi che mi voleva parlare ma io ho risposto alle 10 di sera e lui stava già dormendo. Mi ha chiamato il giorno dopo e le sue parole mi hanno colpito, ha detto che è il suo ultimo Festival e voleva farlo con gli amici, con le persone a cui vuole bene. Abbiamo vissuto tante esperienze insieme, in tv a Buona Domenica , a teatro con Grease dove lui interpretava un dj: nelle pomeridiane di domenica si divertiva ad annunciare i risultati delle partite in diretta; nelle pause mangiavamo pane e nutella”.

E poi ancora: “Gli ho risposto subito: guarda che sono già lì, devo solo chiedere a Maria”. De Filippi ha subito dato l’ok ed è apparsa molto entusiasta: “Forse era addirittura più felice di me”.

Inoltre ha ammesso che avrebbe accettato anche se Amadeus avesse invitato anche Heather Parisi al Festival di Sanremo. Come ben sapete tra le due colleghe Heather e Lorella non corre buon sangue da tantissimi anni ormai…